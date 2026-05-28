快訊

他吃飯巧遇黃仁勳興奮掏錢請客！AI教父幽默回：我比較有錢不用啦

雅方雪糕印簡體字遭抵制 二代千金林暄穎澄清「是出口到大陸」擋不住怒火

晚睡真的長不高！醫曝「各年齡層最佳睡覺時間」：有科學根據

聽新聞
0:00 / 0:00

影／31歲電纜線大盜四處闖工地偷竊 中壢警追查起獲大批電纜線及毒品

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導

桃園市中壢區興北三路與興西一路口一處新建工地5月13日發生電纜線遭竊案件，引發外界關注，中壢警分局興國派出所獲報後，分局長林鼎泰立即指示成立專案小組全力偵辦。經查，31歲林姓男子在多處工地偷竊，共計偷竊約60萬元財物。

專案小組兵分多路調閱監視器影像、分析相關資料清查，經連日追查後，成功鎖定林男涉嫌重大。 警方調查，追查林嫌另涉嫌於中壢及觀音地區新建工地竊取電線、電纜等物品，造成工地業者財物損失約60萬元。

專案小組掌握其身分及行蹤後，於5月26日前往中壢區新中北路二段一處住所執行搜索及拘提行動，當場查獲林嫌到案，並起獲電線49捆、散裝電線1袋、電纜1捆、推車1台及電鑽工具組等大批贓物，更查獲依托咪酯菸彈及吸食器。全案警詢後依竊盜及毒品等罪嫌移送偵辦，並建請檢方聲請羈押後獲准。

林鼎泰表示，警方將持續加強轄內工地及易遭竊場所巡查，並針對竊盜案件積極追查，維護民眾財產安全。也呼籲各新建工程業者，應強化工地出入口管制措施，妥善保管電線、電纜及高價值建材，定期巡視盤點施工材料，並增設監視器及夜間照明設備，必要時可委託保全人員巡守，以降低宵小覬覦風險。

31歲林姓男子在多處工地偷竊電纜線，共計偷竊約60萬元財物。圖／中壢分局提供
31歲林姓男子在多處工地偷竊電纜線，共計偷竊約60萬元財物。圖／中壢分局提供

31歲林姓男子在多處工地偷竊電纜線，共計偷竊約60萬元財物。圖／中壢分局提供
31歲林姓男子在多處工地偷竊電纜線，共計偷竊約60萬元財物。圖／中壢分局提供

31歲林姓男子在多處工地偷竊電纜線，共計偷竊約60萬元財物。圖／中壢分局提供
31歲林姓男子在多處工地偷竊電纜線，共計偷竊約60萬元財物。圖／中壢分局提供

中壢 偷竊 毒品

延伸閱讀

毒、詐通緝犯租屋潛藏士林夜市 「警」盯2日逮人查獲3種毒品

雲林男開車蛇行逆向停車 警查出毒駕、檢方聲押獲准

車載逾5400支彩虹菸一路開到花蓮 21歲吸毒男遭法院裁定羈押

檢警瓦解大宗販毒上下游供應鏈 嘉檢起訴7人

相關新聞

北市內湖警職場霸凌案重審認定成立 簡姓前組長已退休

台北市內湖警分局一名簡姓前防治組長遭同仁申訴職場霸凌，分局初次審議曾認定不成立，經當事人提出救濟後，公務人員保障暨培訓委員會要求分局就相關事證及程序再行審酌。內湖分局近日重啟審議，最後認定職場霸凌成立；簡姓組長已在審議期間申請並完成退休程序。

高雄8旬翁騎機車去加油「繞圈8小時回不了家」　警10公里外找到人

高雄市84歲陳姓老翁25日下午騎機車從鳳山區住處外出加油，6小時仍未歸，陳的兒子焦急報警，警方調沿線監視器並透過車辨系統追查行蹤，發現陳騎機車在大街小巷繞圈圈，就是回不了家，2小時後在離家10公里遠的大樹區路口找到還在徘徊的陳男。

消防隊高溫卻「限制開冷氣」！消防署：不得影響基層消防人員健康安全與救災戰力

近日天氣持續高溫，全台各地消防分隊卻陸續傳出「限制開冷氣」爭議。臉書粉專「消防神主牌」連日發文揭露，多個縣市消防分隊因節電政策，在高溫環境下遭到斷電、限制冷氣使用，甚至有基層消防員必須自費支付冷氣電費，引發外界關注消防人員備勤環境是否惡化。

影／31歲電纜線大盜四處闖工地偷竊 中壢警追查起獲大批電纜線及毒品

桃園市中壢區興北三路與興西一路口一處新建工地5月13日發生電纜線遭竊案件，引發外界關注，中壢警分局興國派出所獲報後，分局長林鼎泰立即指示成立專案小組全力偵辦。經查，31歲林姓男子在多處工地偷竊，共計偷竊約60萬元財物。

年輕女騎士將微電車牽入高鐵台南站充電 鐵警：依法移送開罰1萬元以上

兩名年輕女子昨天晚間將微型電動車牽入高鐵台南車站內充電，民眾眼見車站內有電動機車，直呼「有夠扯」；站務人員通報鐵路警察，警方依據車號追查，將借車使用的女子約談到案，製作訪談紀錄後移送交通部鐵道局裁處，可處1萬元以上5萬元以下罰鍰。

影／台南民眾清晨見汽車連撞二車停路邊疑又是毒駕 警確認為駕駛不慎

51歲黃姓男子今天清晨4時許開車沿台南市中西區民權路4段東向西直行時，因操作不慎擦撞停在路旁的2輛轎車，導致3輛車受損，黃擦傷未送醫，車內乘客53歲黃姓女子擦傷送醫治療，無生命危險；黃姓駕駛經酒測沒有酒駕，也排除毒駕，詳細肇事原因尚待警方調查釐清。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。