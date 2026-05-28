影／31歲電纜線大盜四處闖工地偷竊 中壢警追查起獲大批電纜線及毒品

桃園市中壢區興北三路與興西一路口一處新建工地5月13日發生電纜線遭竊案件，引發外界關注，中壢警分局興國派出所獲報後，分局長林鼎泰立即指示成立專案小組全力偵辦。經查，31歲林姓男子在多處工地偷竊，共計偷竊約60萬元財物。

專案小組兵分多路調閱監視器影像、分析相關資料清查，經連日追查後，成功鎖定林男涉嫌重大。 警方調查，追查林嫌另涉嫌於中壢及觀音地區新建工地竊取電線、電纜等物品，造成工地業者財物損失約60萬元。

專案小組掌握其身分及行蹤後，於5月26日前往中壢區新中北路二段一處住所執行搜索及拘提行動，當場查獲林嫌到案，並起獲電線49捆、散裝電線1袋、電纜1捆、推車1台及電鑽工具組等大批贓物，更查獲依托咪酯菸彈及吸食器。全案警詢後依竊盜及毒品等罪嫌移送偵辦，並建請檢方聲請羈押後獲准。

林鼎泰表示，警方將持續加強轄內工地及易遭竊場所巡查，並針對竊盜案件積極追查，維護民眾財產安全。也呼籲各新建工程業者，應強化工地出入口管制措施，妥善保管電線、電纜及高價值建材，定期巡視盤點施工材料，並增設監視器及夜間照明設備，必要時可委託保全人員巡守，以降低宵小覬覦風險。

31歲林姓男子在多處工地偷竊電纜線，共計偷竊約60萬元財物。圖／中壢分局提供

31歲林姓男子在多處工地偷竊電纜線，共計偷竊約60萬元財物。圖／中壢分局提供