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年輕女騎士將微電車牽入高鐵台南站充電 鐵警：依法移送開罰1萬元以上

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

兩名年輕女子昨天晚間將微型電動車牽入高鐵台南車站內充電，民眾眼見車站內有電動機車，直呼「有夠扯」；站務人員通報鐵路警察，警方依據車號追查，將借車使用的女子約談到案，製作訪談紀錄後移送交通部鐵道局裁處，可處1萬元以上5萬元以下罰鍰。

網友masonlin0418昨天晚間6時許在社群媒體threads上po出一輛機車停在台南高鐵站內的照片，指出「見鬼了，聽說兩個年輕女生，把電動摩托車牽進來充電，真是有夠扯的」；鐵路警察局高雄分局台南分駐所獲報趕往了解，確認車輛是微型電動車，正於台南高鐵站2號門內充電。

警方查詢車號聯繫車主，車主表示將微電車借給友人，提供聯絡方式；警方查詢車號通知行為人製作訪談紀錄，調查後依違反鐵路法第57條第2項「行人、車輛不得侵入鐵路路線及場、站區內非供公眾通行之處所」函移交通部鐵道局裁處，依法將處1萬元以上5萬元以下罰鍰。

鐵警呼籲，民眾不得於站、車及鐵路區域內騎乘交通工具，以免影響公共安全並受罰。

兩名年輕女子昨天晚間將微型電動車牽入高鐵台南車站內充電，民眾眼見車站內有電動機車，直呼「有夠扯」。記者袁志豪／翻攝
兩名年輕女子昨天晚間將微型電動車牽入高鐵台南車站內充電，民眾眼見車站內有電動機車，直呼「有夠扯」。記者袁志豪／翻攝

騎士 高鐵 電動機車 充電樁

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