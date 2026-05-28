北市內湖警職場霸凌案重審認定成立 簡姓前組長已退休

台北市內湖警分局一名簡姓前防治組長遭同仁申訴職場霸凌，分局初次審議曾認定不成立，經當事人提出救濟後，公務人員保障暨培訓委員會要求分局就相關事證及程序再行審酌。內湖分局近日重啟審議，最後認定職場霸凌成立；簡姓組長已在審議期間申請並完成退休程序。

據了解，這起爭議起於去年8月後，簡姓組長與組內同仁因工作溝通、業務管理等問題產生摩擦。有同仁後續具名申訴，指簡姓組長在辦公室內對特定人員有不當言行，並在業務代理、請假及工作互動上出現爭議。簡姓組長則在今年3月間提出退休申請，4月起休假待退。

內湖分局表示，接獲申訴後，分局依規定受理並組成調查小組，調查後提送安全及衛生防護委員會審議。分局指出，第一次審議時，防護委員會就調查內容、法規要件及整體情節討論後，作成職場霸凌不成立決議，並函報保訓會。

申訴同仁對結果不服後提出救濟。保訓會後續函請內湖分局就相關事證及程序再行審酌，分局因此重啟調查及審議程序。內湖分局表示，防護委員會第二次全面檢視相關事證、訪談內容及整體情節後，認定本案職場霸凌成立，後續將依相關規定辦理。

針對外界質疑分局是否讓簡姓組長趕在霸凌案確認前退休，內湖分局表示，組長退休部分已依規定召開考績會檢討，因當時案件尚無立即移付懲戒或核予停職、免職必要，因此同意其退休。分局強調，全案均依規定程序處理，並無扭曲調查結果情形。

內湖分局表示，後續將依職場霸凌防治及人事管理相關規定，檢討相關人員行政責任，也會提供申訴同仁必要關懷與協助，並檢討內部管理、溝通協調及教育訓練機制。