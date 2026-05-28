影／台南民眾清晨見汽車連撞二車停路邊疑又是毒駕 警確認為駕駛不慎

51歲黃姓男子今天清晨4時許開車沿台南市中西區民權路4段東向西直行時，因操作不慎擦撞停在路旁的2輛轎車，導致3輛車受損，黃擦傷未送醫，車內乘客53歲黃姓女子擦傷送醫治療，無生命危險；黃姓駕駛經酒測沒有酒駕，也排除毒駕，詳細肇事原因尚待警方調查釐清。

黃姓民眾今天上午9時許在在臉書社團「台南大小事」上傳黃姓男子肇事、車輛停在路邊的影片，網友紛紛表示「吸毒的都發作了嗎？這樣大家出門很可怕、「應該是毒駕或酒駕吧」、「不知道是不是又是毒駕？昨天看到資料，原來台南毒駕高達600件」、「現在出門在外，大家都得注意安全」。

民眾紛紛懷疑又是酒駕、毒駕，轄區第二警分局說明，今天清晨4時許，51歲黃姓男子駕駛車輛沿民權路4段東向西直行時，因車輛操作不慎擦撞停於路旁54歲黃姓女子及31歲黃姓男子車輛，導致3輛轎車受損；黃姓駕駛擦傷，53歲黃姓女乘客擦傷送醫治療，經檢測黃並無酒駕、毒駕。

無獨有偶，今天上午8時許，林姓民眾也在安南區安中路與怡安路口目擊車輛與機車事故，將影片上傳至臉書社團「我是安南區人」，轄區第三警分局說明，67歲林姓女子駕駛車輛右轉時，與66歲黃姓男子騎乘機車發生碰撞，黃身體多處擦挫傷，送醫後無大礙，雙方酒測值均為0，並排除毒駕。

警方呼籲，駕駛車輛務必保持精神集中，應注意車前狀況，以免造成事故，危害用路人安全；另，民眾行經路口或轉彎時，務必減速慢行並注意周邊車流，以維護自身及其他用路人安全。

67歲林姓女子駕駛車輛右轉時，與66歲黃姓男子騎乘機車發生碰撞，黃身體多處擦挫傷。記者袁志豪／翻攝

67歲林姓女子駕駛車輛右轉時，與66歲黃姓男子騎乘機車發生碰撞，黃身體多處擦挫傷。記者袁志豪／翻攝

51歲黃姓男子今天清晨4時許開車沿台南市中西區民權路4段東向西直行時，因操作不慎擦撞停在路旁的2輛轎車。記者袁志豪／翻攝