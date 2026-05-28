「手機帽子留在象山步道」警漏夜搜山邊坡救回失聯男

台北市信義區一名詹姓男子日前疑似服藥後精神恍惚，上午離家後失聯，妻子深夜焦急報警。警方會同家屬用手機定位，在象山步道一帶找到詹男手機與帽子，卻不見人影，研判可能跌落山區邊坡，漏夜擴大搜索，凌晨2時許終於在一處邊坡下方找到詹男，警消合力救起送醫，所幸沒有生命危險。

信義警分局表示，吳興街派出所日前深夜接獲鍾姓女子報案，稱丈夫詹男疑服藥後狀況不穩，當天上午離家後失去聯繫，家屬擔心他發生意外，請求警方協尋。

員警受理後與家屬透過手機定位追查，發現訊號落在象山步道一帶。警方趕往現場後，在步道附近找到詹男的手機與帽子，但人不在周邊；由於山區入夜後視線昏暗，加上附近有邊坡落差，員警判斷情況緊急，立即擴大搜尋。

警方漏夜搜救後，凌晨2時許在象山一處邊坡下方發現詹男。當時他臉部及身體多處擦挫傷，警方立即通知119消防人員到場，警消合力將人救起，約凌晨3時送往台北醫學大學附設醫院治療。

台北市詹姓男子日前疑似服藥後精神恍惚，上午離家後在象山失聯，警方緊急搜山救人。記者廖炳棋／翻攝