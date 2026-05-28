桃園市八德警分局5月規劃自辦擴大取締酒後駕車、防治危險駕車及事故防制專案。圖：警方提供

桃園市八德警分局5月規劃自辦擴大取締酒後駕車、防治危險駕車及事故防制專案，在八德區重要道路口加強路檢勤務，針對酒後駕車、毒駕、危險駕駛、各項交通違規等危害交通行為加強取締告發，實施專案當天即取締多項交通違規，有效嚇阻危害發生。

八德分局於5月實施防制交通事故加強執法專案。圖：警方提供

近期危害交通安全事件頻傳，民眾因交通事故發生受傷或痛失親友，造成生命財產損失，八德分局於5月實施防制交通事故加強執法專案，針對各項違規取締，累計已告發「酒(毒)駕60件、闖紅燈1290件、超速707件、轉彎未依規定1230件、爭道行使635件、路口不停讓行人162件、行人違規17件、危險駕駛7件」，目的即是要透過執法來強化民眾的交通安全意識。

警方也特別提醒，酒後駕車酒精濃度超過0.15違規標準以上，必須吊扣汽、機車牌照2年，車輛移置保管；拒絕酒測者將吊銷駕駛執照，三年不得再考領，並處18萬元罰鍰，可累計重罰；駕駛人酒駕時，酒精濃度超過0.25以上即觸犯刑法公共危險罪，警方將當場拆卸車輛牌照扣牌，車輛移置保管，如酒駕肇事者5年內再犯或拒測，因而肇事致人重傷或死亡，得依行政罰法規定沒入該車輛。

八德分局長鄭文銘呼籲，遵守交通規則是提升用路人安全的關鍵，請民眾勿有違規行為，警方將持續在轄區內高發事故路口實施路攔檢勤務，並於易超速路段架設移動式測速相機，針對酒(毒)駕、危險駕駛、嚴重超速、不禮讓行人等重大違規加強取締，希望藉由執法，防制事故發生，守護民眾安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：八德警提升民眾交安意識 5月加強取締告發逾4千件違規

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