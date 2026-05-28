高雄8旬翁騎機車去加油「繞圈8小時回不了家」　警10公里外找到人

高雄市84歲陳姓老翁25日下午騎機車從鳳山區住處外出加油，6小時仍未歸，陳的兒子焦急報警，警方調沿線監視器並透過車辨系統追查行蹤，發現陳騎機車在大街小巷繞圈圈，就是回不了家，2小時後在離家10公里遠的大樹區路口找到還在徘徊的陳男。

鳳山警分局埤頂派出所25日晚間8時許接獲陳姓男子報案，指其84歲父親當天下午2時騎機車外出加油後6小時都未返家，擔心他父親可能迷路，請求警方協助。

警方獲報後，先調閱沿線監視器畫面，並透過車輛辨識系統追查陳姓老翁行蹤。警方從監視器畫面發現，陳男騎機車一路從鳳山區鳳林路加油站往大寮區及大樹區方向移動，期間不斷穿梭大街小巷間徘徊，就是找不到返家道路。

由於陳男騎車的行駛路線毫無規律，一下騎上主要幹道，一下又轉入偏僻產業道路，增加警方搜尋困難度。但警方仍棄而不捨，循監視器畫面一路追查陳的行蹤，從省道、大馬路到狹小巷弄與鄉間小路，逐一搜尋，希望盡快找到陳男。

警方持續追尋2小時後，終於在陳離家10公里處的大樹區新鎮路與九大路口發現陳仍騎著機車在附近徘徊，警方找到陳男，見他神情疲憊仍不停張望尋找方向，將他攔下告知「阿伯，你兒子在找你啦」阿伯回「我找不到路」。

警方確認他身體狀況良好，將其安全引導返回派出所休息，並通知陳的兒子接人，讓陳終於順利返家。

高雄8旬陳姓老翁25日下午騎機車外出加油，後不停在大街小巷繞圈8小時回不了家，警10公里遠找到人。記者石秀華／翻攝