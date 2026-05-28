影／騎士無照違規拒檢又闖紅燈狂逃 警攔截圍捕依法開單並扣牌扣車

新北市胡姓男子昨無照騎車違規拒檢又連續闖紅燈狂逃，樹林員警啟動攔截圍捕成功攔下，依法開單並扣牌扣車。警方呼籲，民眾駕車上路應遵守交通規則，切勿因一時僥倖拒檢逃逸或危險駕駛，以免危害自身及其他用路人安全。

樹林警分局樹林派出所員警昨天下午1時許巡邏時，在樹林區中正路與大安路口發現34歲胡姓機車騎士未依規定兩段式左轉，員警欲上前攔查，騎士竟直接闖紅燈加速狂逃，員警立即上前示意停車受檢。

胡男不僅拒絕停車並持續加速逃逸，沿途不斷有闖紅燈等交通違規行為，嚴重危及其他用路人安全，警方為避免發生交通事故及維護公共安全，隨即實施攔截圍捕，最後在樹林區保安街、武林街口前將胡男攔停查獲。

經警方查證，胡男為無照駕駛，現場依道路交通管理處罰條例相關規定舉發，共計開立5張罰單，包括未依規定左轉、闖紅燈2件及無照駕駛等，並依法執行扣牌、扣車處分。

新北市胡姓男子昨無照騎車違規拒檢又連續闖紅燈狂逃，樹林員警啟動攔截圍捕成功攔下，依法開單並扣牌扣車。記者王長鼎／翻攝

新北市胡姓男子昨無照騎車違規拒檢又連續闖紅燈狂逃，樹林員警啟動攔截圍捕成功攔下，依法開單並扣牌扣車。記者王長鼎／翻攝