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外送平台淪毒販物流行動網 議員張維倩促修法 以科技防線精準緝毒

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市中和區日前發生毒駕男子肇事釀姊妹2人1死1傷悲劇，新北市警方也一連三天擴大執行查緝毒駕專案，查獲130件毒駕案件，市議員張維倩今表示，街頭攔檢流於治標，基層警力疲於奔命，毒販卻隱身幕後，利用快遞與外送平台的便利性，將第一線外送員當作運毒工具，市府應主動檢討法規盲點並研擬修正案送交議會，從制度與科技源頭切斷外送運毒網。

張維倩表示，未來在完備地方體制改革、強化外送管理的過程中，防制手段應走向數位化與科技化，絕不能流於傳統的實體管制，以免「毒販還沒抓到，先綁死一般民眾與外送員」。為此，張維倩議員率先提出「精準科技防毒三道防線」，主張透過大數據與平台管理，達到治安、民生與勞權的三贏局面。

她說，外送或快遞前端交付物品時，則應全面落實「GPS 雙向定位軌跡與數位確認碼」的自動記錄，民眾依然能享受隨時隨地收貨的便利，個人隱私也受到保護；若發生治安事件，警方則可依法調閱後端的數位軌跡追查毒販，兼顧民生與辦案需求。

其次是建立「匿名安全通報」，不讓第一線外送員冒險當砲灰，張維倩認為，市府應督促平台建置「內建一鍵安全通報機制」。外送員若在配送中發現包裹有異狀，可在送達後的安全地點進行匿名系統通報。法規必須保障通報者免受平台懲罰，並由平台將高風險異常數據對接警政單位，由警察動手緝毒，切實保障勞工安全。

現行緝毒多靠基層員警街頭攔檢，耗費大量警力卻難以斷根，張維倩建議，新北市刑大應與各大外送平台建立「大數據智慧示警機制」。針對短時間內、特定區域的異常派單，像頻繁變更收件點、不合理的超短程快遞，進行數據篩選與預警。讓警方能透過後端數據掌握犯罪熱區，精準佈線直搗分裝工廠，真正做到連根拔起。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

外送平台淪毒販物流行動網，新北市議員張維倩今在議會敦促新北市府修法，以科技防線精準緝毒，同時保護市民便利與勞權。圖／新北市議員張維倩提供
外送平台淪毒販物流行動網，新北市議員張維倩今在議會敦促新北市府修法，以科技防線精準緝毒，同時保護市民便利與勞權。圖／新北市議員張維倩提供

外送 外送員 毒駕

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