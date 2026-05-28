桃園分署6月9日拍賣Alphard豪華休旅！時間地點曝光

Toyota Alphard國瑞汽車，排氣量3456c.c.，2016年5月出廠，黑色外觀，車況完整大方，展現豪華商旅車氣派質感。圖：桃園分署提供

為貫徹行政院「五打七安」政策，法務部行政執行署桃園分署加強辦理與前開政策相關之行政執行案件及檢察機關囑託執行案件。日前桃園地方檢察署偵辦何姓被告涉嫌詐欺案件，查扣第三人所有之Toyota Alphard國瑞汽車1輛，為澈底剝奪被告不法犯罪所得，桃檢囑託桃園分署為偵查中之變價，桃園分署將在6月9日公開拍賣，邀請所有感興趣的投資者與買家踴躍到場競標，共同為實現社會公平正義盡一份心力。

桃園分署6/9拍賣Toyota Alphard。圖：桃園分署提供

桃園分署提到，此次拍賣標的為一部Toyota Alphard國瑞汽車，排氣量3456c.c.，2016年5月出廠，黑色外觀，車況完整大方，展現豪華商旅車氣派質感。隨車附車鑰匙一把，完成拍定及相關程序後，即可直接駕駛返家，使用便利，適合家庭出遊、商務接待或高品質日常代步使用。拍賣時間定於6月9日上午10時在「桃園市大園區竹圍里竹圍街10號」（大園警分局竹圍派出所）現場公開拍賣，登記應買之時間為上午9時30分至9時55分，拍定人當場應以現金或刷卡之方式交付價金，其他詳細拍賣資訊，請民眾務必詳閱桃園分署官網公布的動產拍賣公告及相關訊息。

近年來，各類詐騙與吸金事件層出不窮，對人民財產安全造成嚴重威脅，桃園分署在此提醒，保持警惕，提高警覺，切勿輕易相信來路不明的訊息，如懷疑遭遇詐騙，立即停止任何交易，並撥打165反詐騙專線。桃園分署亦將持續強化執行，並結合打詐宣導相關作為，展現政府堅定執法與全面阻絕詐騙之態度與決心。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園分署6/9拍賣Alphard豪華休旅 時間地點曝光