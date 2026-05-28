台2線又見大車釀禍 ！裝載水泥槽車鼻頭隧道內先撞毀護欄再撞隧道壁

陳姓男子今天駕駛曳引槽車行駛台2線，進入新北市鼻頭隧道後，撞毀隧道內右側護欄，衝上車道外側的維修通道，人未受傷。警方初步排除陳男有酒駕、毒駕行問，疑開車時精神恍惚肇事，事故原因調查中。

62歲陳姓男子今天上午7時19分，駕駛曳引槽車沿台2線宜蘭往基隆方向行駛，在進入鼻頭隧道後失控，衝毀右側的護欄，右側車輪全開上車道外側的維修通道，並撞擊隧道壁。

警、消獲報到場，陳男表示未受傷，不用送醫。事故車輛占用台2線宜蘭往基隆方向車道，瑞芳警分局鼻頭派出所和交通分隊在隧道兩端，指揮車輛單線雙向通行，並在現場採證鑑識，釐清事故原因。

因為事故現場在隧道內，且槽車內裝載水泥，到場的拖吊車無力排除。警方已聯絡位在宜蘭的公司，派車到現場先卸載水泥，再拖吊事故車輛離開現場，恢復正常交通。

陳姓男子今天駕駛曳引槽車在台2線鼻頭隧道，衝毀隧道內右側護欄，再撞擊隧道壁後停下。警方獲報到場指揮向車流雙向單線通車，並調查事故原因。記者邱瑞杰／翻攝

陳姓男子今天駕駛曳引槽車在台2線鼻頭隧道，衝毀隧道內右側護欄，再撞擊隧道壁後停下。警方獲報到場指揮向車流雙向單線通車，並調查事故原因。記者邱瑞杰／翻攝

陳姓男子今天駕駛曳引槽車在台2線鼻頭隧道，衝毀隧道內右側護欄，再撞擊隧道壁後停下。警方獲報到場指揮向車流雙向單線通車，並調查事故原因。記者邱瑞杰／翻攝

陳姓男子今天駕駛曳引槽車在台2線鼻頭隧道，衝毀隧道內右側護欄，再撞擊隧道壁後停下。警方獲報到場指揮向車流雙向單線通車，並調查事故原因。記者邱瑞杰／翻攝

陳姓男子今天駕駛曳引槽車在台2線鼻頭隧道，衝毀隧道內右側護欄，再撞擊隧道壁後停下。警方獲報到場指揮向車流雙向單線通車，並調查事故原因。記者邱瑞杰／翻攝