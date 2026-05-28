快訊

「談token消耗」黃仁勳：浪費一點錢沒關係 千萬別浪費時間

水煮蛋用冷水還熱水煮？一次看懂不同熟度最佳做法

MLB／大谷翔平「二刀流」連兩戰開轟 首打席棒打菅野智之已是對決第3轟

聽新聞
0:00 / 0:00

台2線又見大車釀禍 ！裝載水泥槽車鼻頭隧道內先撞毀護欄再撞隧道壁

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

陳姓男子今天駕駛曳引槽車行駛台2線，進入新北市鼻頭隧道後，撞毀隧道內右側護欄，衝上車道外側的維修通道，人未受傷。警方初步排除陳男有酒駕、毒駕行問，疑開車時精神恍惚肇事，事故原因調查中。

62歲陳姓男子今天上午7時19分，駕駛曳引槽車沿台2線宜蘭基隆方向行駛，在進入鼻頭隧道後失控，衝毀右側的護欄，右側車輪全開上車道外側的維修通道，並撞擊隧道壁。

警、消獲報到場，陳男表示未受傷，不用送醫。事故車輛占用台2線宜蘭往基隆方向車道，瑞芳警分局鼻頭派出所和交通分隊在隧道兩端，指揮車輛單線雙向通行，並在現場採證鑑識，釐清事故原因。

因為事故現場在隧道內，且槽車內裝載水泥，到場的拖吊車無力排除。警方已聯絡位在宜蘭的公司，派車到現場先卸載水泥，再拖吊事故車輛離開現場，恢復正常交通。

陳姓男子今天駕駛曳引槽車在台2線鼻頭隧道，衝毀隧道內右側護欄，再撞擊隧道壁後停下。警方獲報到場指揮向車流雙向單線通車，並調查事故原因。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓男子今天駕駛曳引槽車在台2線鼻頭隧道，衝毀隧道內右側護欄，再撞擊隧道壁後停下。警方獲報到場指揮向車流雙向單線通車，並調查事故原因。記者邱瑞杰／翻攝

陳姓男子今天駕駛曳引槽車在台2線鼻頭隧道，衝毀隧道內右側護欄，再撞擊隧道壁後停下。警方獲報到場指揮向車流雙向單線通車，並調查事故原因。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓男子今天駕駛曳引槽車在台2線鼻頭隧道，衝毀隧道內右側護欄，再撞擊隧道壁後停下。警方獲報到場指揮向車流雙向單線通車，並調查事故原因。記者邱瑞杰／翻攝

陳姓男子今天駕駛曳引槽車在台2線鼻頭隧道，衝毀隧道內右側護欄，再撞擊隧道壁後停下。警方獲報到場指揮向車流雙向單線通車，並調查事故原因。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓男子今天駕駛曳引槽車在台2線鼻頭隧道，衝毀隧道內右側護欄，再撞擊隧道壁後停下。警方獲報到場指揮向車流雙向單線通車，並調查事故原因。記者邱瑞杰／翻攝

陳姓男子今天駕駛曳引槽車在台2線鼻頭隧道，衝毀隧道內右側護欄，再撞擊隧道壁後停下。警方獲報到場指揮向車流雙向單線通車，並調查事故原因。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓男子今天駕駛曳引槽車在台2線鼻頭隧道，衝毀隧道內右側護欄，再撞擊隧道壁後停下。警方獲報到場指揮向車流雙向單線通車，並調查事故原因。記者邱瑞杰／翻攝

陳姓男子今天駕駛曳引槽車在台2線鼻頭隧道，衝毀隧道內右側護欄，再撞擊隧道壁後停下。警方獲報到場指揮向車流雙向單線通車，並調查事故原因。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓男子今天駕駛曳引槽車在台2線鼻頭隧道，衝毀隧道內右側護欄，再撞擊隧道壁後停下。警方獲報到場指揮向車流雙向單線通車，並調查事故原因。記者邱瑞杰／翻攝

陳姓男子今天駕駛曳引槽車在台2線鼻頭隧道，衝毀隧道內右側護欄，再撞擊隧道壁後停下。警方獲報到場指揮向車流雙向單線通車，並調查事故原因。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓男子今天駕駛曳引槽車在台2線鼻頭隧道，衝毀隧道內右側護欄，再撞擊隧道壁後停下。警方獲報到場指揮向車流雙向單線通車，並調查事故原因。記者邱瑞杰／翻攝

水泥 宜蘭 基隆

延伸閱讀

疑精神不濟 國1台南永康聯結車連撞8車7送醫回堵6公里

大園自小貨車撞路邊機車後自行離去 警將通知到案

又毒駕！北市男開車撞10輛汽機車 警搜出2顆煙彈、1包安非他命

深圳快速道路油罐車撞公車引發大火 暫無傷亡報告

相關新聞

影／新北三重廢棄屋雜物火警　救出1老翁嚴重灼傷命危送醫

新北市三重區泉州街清晨近6時發生火警，現場是2層磚造建築物頂樓加蓋鐵皮屋冒出火煙，稍早火勢已經撲滅，過程中救出1名77歲吳姓老翁嚴重灼傷，意識不清由救護車送往北市馬偕醫院急救。

台2線又見大車釀禍 ！裝載水泥槽車鼻頭隧道內先撞毀護欄再撞隧道壁

陳姓男子今天駕駛曳引槽車行駛台2線，進入新北市鼻頭隧道後，撞毀隧道內右側護欄，衝上車道外側的維修通道，人未受傷。警方初步排除陳男有酒駕、毒駕行問，疑開車時精神恍惚肇事，事故原因調查中。

高雄大寮紅瓦厝三合院突起火！庭院堆滿雜物、消防員忙裡忙外滅火

高市大寮區上寮路一間紅瓦厝三合院今天上午7時32分許突莫名起火，消防局獲報出動人車前往灌救，抵達發現屋頂已有火煙冒出，由於庭院堆滿雜物，消防員拉水線射水費了一番功夫，所幸屋主告知起火處無人，火勢於20分鐘後順利撲滅。

高雄8旬翁騎機車去加油「繞圈8小時回不了家」　警10公里外找到人

高雄市84歲陳姓老翁25日下午騎機車從鳳山區住處外出加油，6小時仍未歸，陳的兒子焦急報警，警方調沿線監視器並透過車辨系統追查行蹤，發現陳騎機車在大街小巷繞圈圈，就是回不了家，2小時後在離家10公里遠的大樹區路口找到還在徘徊的陳男。

影／騎士無照違規拒檢又闖紅燈狂逃 警攔截圍捕依法開單並扣牌扣車

新北市胡姓男子昨無照騎車違規拒檢又連續闖紅燈狂逃，樹林員警啟動攔截圍捕成功攔下，依法開單並扣牌扣車。警方呼籲，民眾駕車上路應遵守交通規則，切勿因一時僥倖拒檢逃逸或危險駕駛，以免危害自身及其他用路人安全。

外送平台淪毒販物流行動網 議員張維倩促修法 以科技防線精準緝毒

新北市中和區日前發生毒駕男子肇事釀姊妹2人1死1傷悲劇，新北市警方也一連三天擴大執行查緝毒駕專案，查獲130件毒駕案件，市議員張維倩今表示，街頭攔檢流於治標，基層警力疲於奔命，毒販卻隱身幕後，利用快遞與外送平台的便利性，將第一線外送員當作運毒工具，市府應主動檢討法規盲點並研擬修正案送交議會，從制度與科技源頭切斷外送運毒網。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。