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沒拿錢也賠上警職！桃園警配合代辦「拔牌演戲」 圖利46車主下場慘

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃市警平鎮分局前交通分隊吳姓警員，涉嫌協助監理代辦業者呂姓男子，自2020年至2022年間，以「假開單」方式替46輛因故遭吊扣牌照的車輛脫困，讓車主免受3至6個月禁駛處分，桃園地檢署檢察官估算不法利益高達1738萬餘元，依圖利等罪起訴。

起訴指出，36歲吳員自1998年起在平鎮警分局交通分隊服務，負責交通違規取締，具司法警察身分；43歲呂男則從事汽車監理代辦業務。依道路交通管理處罰條例規定，若駕駛嚴重超速，車牌將遭吊扣3至6個月，期間不得上路。

不過，代辦業者掌握法規漏洞，若車輛在吊扣期間，再因「未懸掛車牌」、「使用他牌」等違規遭警方舉發，牌照反而會被直接吊銷；由於吊銷效力高於吊扣，車主可立即重新驗車、申請新牌照，變相跳過原本禁駛期間。

檢方清查，吳、呂2人自2020年11月至2022年2月間，共同策畫46件假舉發案件，先由呂男拆除車牌，再將車開到指定地點，由吳姓警員配合攔查、製作不實罰單，謊報車輛未掛牌或違規使用車牌，再交由代辦業者向監理站辦理吊銷牌照與重新領牌。

檢方估算，這些車主因此免除3至6個月無法使用車輛的不利益，若以租車行情換算，總利益高達1738萬1100元，另還省下每車至少800元拖吊保管費；呂男則從中收取每件3000元代辦費，共獲利13萬8000元。

吳員明知交通取締程序必須據實認定違規事實，仍利用職權製作不實舉發單，已損害警方交通執法及監理裁罰正確性；監理機關承辦人員則因不知情，依假資料完成吊銷與重新領牌程序。

檢方說，吳、呂2人涉犯貪汙治罪條例的圖利罪及刑法的行使公務員登載不實文書罪，將從重以圖利罪論處。另考量2人主動自首、偵查中坦承犯行，請法院量處適當刑度。

桃園市平鎮警分局前交通分隊吳姓員警，涉嫌協助監理代辦業者呂姓男子，自2020年至2022年間，以「假開單」方式替46輛因故遭吊扣牌照的車輛脫困，桃園地檢署偵結，依貪汙罪將吳、呂起訴。照片中人物與新聞事件無關。圖／桃園市警局提供
桃園市平鎮警分局前交通分隊吳姓員警，涉嫌協助監理代辦業者呂姓男子，自2020年至2022年間，以「假開單」方式替46輛因故遭吊扣牌照的車輛脫困，桃園地檢署偵結，依貪汙罪將吳、呂起訴。照片中人物與新聞事件無關。圖／桃園市警局提供

桃園地檢署 車主

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