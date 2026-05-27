蘆洲老婦騎單車走快車道突然左偏被貨車撞飛 送醫不治

新北市蘆洲警分局集賢派出所門前今天下午發生嚴重車禍，82歲老婦騎乘單車走快車道且突然向左偏移準備轉彎，後方小貨車閃避不及猛烈撞上，當場失去生命徵象，送醫急救後宣告不治。

車禍發生在下午5時許，蘆洲區集賢路共有3線車道，監視器拍到李姓老婦先是騎單車走在中線車道，接著又向左偏移到內側車道打算左轉信義路222巷，後方由41歲藍姓司機駕駛的小貨車閃避不及，高速猛烈撞上。

巨大撞擊聲嚇壞許多人，集賢派出所一口氣衝出8名員警上前查看，老婦已無生命徵象，警員幫忙做CPR、通知救護車，但老婦送到市立三重醫院急救到晚間6時26分仍因傷重宣告不治。

肇事貨車司機酒測值0、毒品唾液快篩陰性、涉犯過失致死罪嫌，詳細肇事原因尚待進一步調查釐清。

新北市蘆洲集賢路今天下午發生嚴重車禍，82歲老婦騎單車走快車道且突然向左偏移準備轉彎，後方小貨車閃避不及猛烈撞上，送醫急救後宣告不治。記者林昭彰／翻攝

新北市蘆洲集賢路今天下午發生嚴重車禍，82歲老婦騎單車走快車道且突然向左偏移準備轉彎，後方小貨車閃避不及猛烈撞上，送醫急救後宣告不治。記者林昭彰／翻攝