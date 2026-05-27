聽新聞
0:00 / 0:00
蘆洲老婦騎單車走快車道突然左偏被貨車撞飛 送醫不治
新北市蘆洲警分局集賢派出所門前今天下午發生嚴重車禍，82歲老婦騎乘單車走快車道且突然向左偏移準備轉彎，後方小貨車閃避不及猛烈撞上，當場失去生命徵象，送醫急救後宣告不治。
車禍發生在下午5時許，蘆洲區集賢路共有3線車道，監視器拍到李姓老婦先是騎單車走在中線車道，接著又向左偏移到內側車道打算左轉信義路222巷，後方由41歲藍姓司機駕駛的小貨車閃避不及，高速猛烈撞上。
巨大撞擊聲嚇壞許多人，集賢派出所一口氣衝出8名員警上前查看，老婦已無生命徵象，警員幫忙做CPR、通知救護車，但老婦送到市立三重醫院急救到晚間6時26分仍因傷重宣告不治。
肇事貨車司機酒測值0、毒品唾液快篩陰性、涉犯過失致死罪嫌，詳細肇事原因尚待進一步調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。