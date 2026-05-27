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嚴打毒駕！中檢今開檢警研商會議凝共識 祭「預防性羈押」新制迎戰

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

毒駕危害國人狀況日增，刑事訴訟法增定毒駕適用預防性羈押新制，台中地檢署今由檢察長洪家原主持、召開檢警研商會議，邀集台中市警察局副局長沈炳信、刑大幹部與會，雙方針對新法執行、適用類型與蒐證重點進行研商，展現精準打擊毒駕的決心。

今日會議中明定八大重點聲押類型，包含同時扣得毒品、併同酒駕、肇事致死傷、違規情節嚴重、事故位於校園或人潮聚集處、查獲前已有危險駕駛、具多次毒品或毒駕前科，以及客觀上顯無法安全駕駛。若符合上述情形，檢方將積極聲請預防性羈押，即時阻斷反覆實施的危險。

為完備聲押事證，中檢提醒警方應確實蒐集現場影像、毒檢數據與行車軌跡等資料，並在移送書明確載明「建請羈押」。

市警局今天在會中展示唾液快篩試劑、拉曼光譜儀等快速檢毒利器，以強化第一線執法與快篩效能。

中檢檢察長洪家原強調，檢警將持續溯源查緝依托咪酯等新興毒品，並落實「強力查緝、從嚴追訴、依法聲押、求處重刑」的執法方針。

中檢表示，近日已成功獲准聲押一名涉嫌毒駕的逃逸外籍移工，未來將持續推動「全國毒駕專案」，結合警方嚴懲毒駕，絕不寬貸，全力守護市民交通安全與社會秩序。

因應毒駕日趨嚴重，台中地檢署今開檢警研商會議，針對新法執行等重點研商，以利後續實務查緝。圖／中檢提供
因應毒駕日趨嚴重，台中地檢署今開檢警研商會議，針對新法執行等重點研商，以利後續實務查緝。圖／中檢提供

因應毒駕日趨嚴重，台中地檢署今開檢警研商會議，針對新法執行等重點研商，以利後續實務查緝。圖／中檢提供
因應毒駕日趨嚴重，台中地檢署今開檢警研商會議，針對新法執行等重點研商，以利後續實務查緝。圖／中檢提供

因應毒駕日趨嚴重，台中地檢署今開檢警研商會議，針對新法執行等重點研商，以利後續實務查緝。圖／中檢提供
因應毒駕日趨嚴重，台中地檢署今開檢警研商會議，針對新法執行等重點研商，以利後續實務查緝。圖／中檢提供

因應毒駕日趨嚴重，台中地檢署今開檢警研商會議，針對新法執行等重點研商，以利後續實務查緝。圖／中檢提供
因應毒駕日趨嚴重，台中地檢署今開檢警研商會議，針對新法執行等重點研商，以利後續實務查緝。圖／中檢提供

毒品 毒駕

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