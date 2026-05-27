嚴打毒駕！中檢今開檢警研商會議凝共識 祭「預防性羈押」新制迎戰

台中市六旬周姓女子在25日下午1時許，被人發現倒臥在北區一處防火巷內，救護車到場確認，周女已明顯死亡，全案報請檢察官相驗，查出周女是從防火巷旁的一間行政機關頂樓墜落；家屬透露，周女有精神狀況，近期情緒不穩，經相驗後，查無外力介入可能，家屬對死因沒有意見。

2026-05-27 19:12