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嚴打毒駕！中檢今開檢警研商會議凝共識 祭「預防性羈押」新制迎戰
因毒駕危害國人狀況日增，刑事訴訟法增定毒駕適用預防性羈押新制，台中地檢署今由檢察長洪家原主持、召開檢警研商會議，邀集台中市警察局副局長沈炳信、刑大幹部與會，雙方針對新法執行、適用類型與蒐證重點進行研商，展現精準打擊毒駕的決心。
今日會議中明定八大重點聲押類型，包含同時扣得毒品、併同酒駕、肇事致死傷、違規情節嚴重、事故位於校園或人潮聚集處、查獲前已有危險駕駛、具多次毒品或毒駕前科，以及客觀上顯無法安全駕駛。若符合上述情形，檢方將積極聲請預防性羈押，即時阻斷反覆實施的危險。
為完備聲押事證，中檢提醒警方應確實蒐集現場影像、毒檢數據與行車軌跡等資料，並在移送書明確載明「建請羈押」。
市警局今天在會中展示唾液快篩試劑、拉曼光譜儀等快速檢毒利器，以強化第一線執法與快篩效能。
中檢檢察長洪家原強調，檢警將持續溯源查緝依托咪酯等新興毒品，並落實「強力查緝、從嚴追訴、依法聲押、求處重刑」的執法方針。
中檢表示，近日已成功獲准聲押一名涉嫌毒駕的逃逸外籍移工，未來將持續推動「全國毒駕專案」，結合警方嚴懲毒駕，絕不寬貸，全力守護市民交通安全與社會秩序。
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