又是毒駕？彰化埤頭木棉花道旁離奇車禍 男子自撞而死

彰化縣埤頭鄉舊溪路木棉花道旁25日發生一起離奇車禍，33歲陳男駕駛轎車行經時，疑似失控自撞路樹，陳男被救出時已無呼吸心跳，送醫後仍不治，檢警後續調查發現，陳男車內有一個含毒品殘渣塑膠袋，懷疑陳男是毒駕送命，車禍真正原因釐清中。

彰化消防局25日下午1時53分接獲通報，埤頭鄉舊溪路木棉花道附近有小客車撞上路樹，埤頭與溪州分隊均派員救援，陳姓駕駛（33歲）卡在駕駛座，擋風玻璃都破了，車頭毀損嚴重，連輪胎都噴出，可見撞擊力相當大。

消防人員將陳男救出，但他已失去呼吸心跳，且額頭與左腳膝蓋處均有撕裂傷，消防員為他做CPR，並用頸圈長背板固定後送衛福部彰化醫院急救，但陳男仍傷重不治。

警方後續在陳男車內發現一個含有毒品殘渣的塑膠袋，懷疑陳男極可能是毒駕，因吸毒後精神恍惚而自撞。彰化地檢署表示，已採檢送驗，並報請法醫相驗，將再釐清是否為毒駕肇事。

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埤頭鄉舊溪路前天發生疑似駕駛自撞路樹車禍，造成駕駛傷重身亡。圖／民眾提供

埤頭鄉舊溪路前天發生疑似駕駛自撞路樹車禍，男子卡在駕駛座，消防員將他救出，但已無呼吸心跳。圖／民眾提供