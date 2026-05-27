高雄教師墜樓案引爆社群平台熱議 專家示警過度渲染恐釀「模仿效應」

高雄市某國小資深教師墜樓身亡持續在社群平台發酵，全國自殺防治中心主任黃敏偉今示警，面對校園重大悲劇時，須留意「模仿效應」，籲避免過度渲染與簡化原因，落實「八不六要」原則，降低事件對學童與社會大眾造成的心理衝擊。

一名國小資深男教師前天返校後，不明原因從學校中庭墜樓身亡，不少師生目睹過程，驚嚇不已。

案發後，校內陸續傳出該名教師疑似長期遭遇學生不服管教和言語挑釁等壓力，相關討論在社群平台Threads延燒，不少網友發文聲援第一線教師處境，掀起校園管教、教育現場壓力等議題熱議，熱度仍在網路延燒。

事發當天，校方也已發送「給家長的一封信」，提醒家長留意孩子可能出現的情緒波動與延遲性壓力反應，透過親師合作共同守護學生心理健康。

黃敏偉指出，急性創傷事件發生後，未來數周是關鍵觀察期，校方與家長應密切留意孩子是否出現失眠、過度依賴、情緒低落、食慾改變或行為退縮等急性壓力反應，必要時由專業心理人員介入協助。

他提醒，不要過度簡化原因、或歸咎單一因素，若能提供正確求助資訊、辨識危險因子與陪伴方式，就能轉化為社會心理防護的重要力量。

黃敏偉表示，每個人都能成為自殺防治守門人，當身邊親友出現異常情緒或壓力徵兆時，應主動傾聽、關懷並鼓勵尋求專業協助，透過社會支持系統共同強化心理韌性。

高市教育局則強調，一位優秀教育夥伴的離世，最難過的仍是家屬、親友及師生，盼社會以更多理解與溫柔陪伴校園度過艱難時刻，目前案件相關調查仍持續進行，校方也已提供相關錄影畫面與資料供檢調與警政單位釐清案情。

教育局指出，案發後第一時間即派員進駐學校，啟動校園危機處理機制，並整合衛生局、大專院校及專業心理師資源駐校協助，透過導師觀察、家長回饋及專業評估，持續掌握師生心理復原狀況，提供分級輔導、即時諮商與後續支持。

教育局表示，將持續強化教師支持系統，今年更擴大心理諮商補助，由每人5次提高至12次，若經專業評估仍有需求，不受次數限制，並透過員工協助方案EAP整合醫療與心理資源，成為第一線教育夥伴後盾，也將持續攜手學校、家庭與專業團隊，共同守護校園心理安全網，陪伴受影響師生逐步走向平穩復原。

高雄市某國小資深教師墜樓身亡持續在社群平台發酵。示意圖／AI生成

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