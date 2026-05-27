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12萬元遭竊！中壢男子應徵超商店員 竟在空檔時間偷錢逃逸
桃園中壢一家便利商店25日發生竊盜案，竟是該間超商新店員，趁空檔時間偷取收銀機現金，後續聲稱要去看病離開商店，警方呼籲，初次應徵員工，店內財物應妥善保管，以降低遭不法人士利用風險。
中壢分局青埔派出所於25日18時50分許接獲報案，稱中壢區青峰路一段便利商店發生竊盜案件，立即派員前往處理，經了解，店長表示，店內現金12萬元遭竊。
警方調閱店內監視器發現，涉嫌男子於25日15時許至店內應徵工作，並趁隙竊取現金，隨後於18時許以看病拿藥為由離開現場。警方受理後調閱周邊監視器，發現犯嫌徒步往高鐵桃園站方向離去。警方查證發現，犯嫌應徵時所填寫之個人資料疑為虛偽資料，目前該男子身分已確認為24歲男子。持續擴大調閱周邊監視器畫面，全力追查犯嫌身分及行蹤。
稍早店家有在網路貼出店內監視器截圖及周邊社區監視器畫面，但後續不明原因刪文。中壢警分局表示，針對此類利用假身分應徵工作進而行竊之案件，將持續加強查緝，並提醒商家於招募員工時，應以雙證件或繳交警察刑事紀錄證明（俗稱良民證）等相關證件查證，另初次應徵員工，店內財物應妥善保管，以降低遭不法人士利用風險。
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