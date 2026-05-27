台南市民捐贈骨盆固定帶、直接加壓帶共195組 南消將立即用於守護市民

台南市民何欣容今天捐贈「亞太麥氏軀幹裝具」骨盆固定帶65組及「亞太麥氏多格創傷繃帶」直接加壓帶130組給南市消防局；捐贈典禮於消防局第五大隊大橋分隊舉行，由救護處科科長吳青翰代表受贈，這批器材將配置於全市一線救護車，為市民的生命安全增添保障。

消防局指出，創傷案件中「止血」是挽救生命的關鍵，過去救護現場多仰賴進口器材如CAT止血帶或SAM骨盆固定帶，雖效能優異但單價昂貴；何欣容捐贈的「亞太麥氏」系列裝具，由國內廠商針對臨床需求自主研發，不僅性能可比擬國際大廠，更針對操作便利性進行優化。

消防局長楊宗林表示，亞太麥氏軀幹裝具能有效穩定髖骨（骨盆），可減少搬運過程中的二次傷害，而多格創傷繃帶則能提供更靈活且穩固的加壓止血效果；這批器材配置於一線救護車後，能讓救護人員在面對嚴重創傷或大量出血案件，擁有更多元、更便利的工具，大幅提升患者到院前的存活率。

何欣容說，希望能藉由這次捐贈，讓第一線的救護人員有更充足的資源來應對突發狀況；消防局說明，這批「亞太麥氏」器材在多次教學課程中獲得基層救護人員的一致好評，將立即投入服勤，守護每一位受困於創傷的市民朋友。

市長黃偉哲表示，感謝何欣容女士的愛心善舉，透過專業醫療人士的引薦，將目光投向最新穎且實用的國產創傷器材，提升台南市緊急救護品質並強化創傷案件的處置時效；這不僅是對基層消防弟兄的支持，更是對本土研發產業的肯定，展現公私協力共同守護府城民眾的精神。

台南市民何欣容（右二）今天捐贈「亞太麥氏軀幹裝具」骨盆固定帶65組及「亞太麥氏多格創傷繃帶」直接加壓帶130組給南市消防局。記者袁志豪／翻攝

台南市民何欣容（中）今天捐贈「亞太麥氏軀幹裝具」骨盆固定帶65組及「亞太麥氏多格創傷繃帶」直接加壓帶130組給南市消防局。記者袁志豪／翻攝