快訊

再拋少子化解方…傅崐萁：生一胎住社宅30年免費 兩胎終身

美貌驚艷全網！孫淑媚出道31年顏值進化史 14歲嫩照到45歲逆齡照曝光

與魏哲家餐敘傳插曲！黃仁勳發炒麵展親和力 下一秒千萬座車違停慘吃紅單

聽新聞
0:00 / 0:00

影／騎機車經路口勾到掉落電線 新莊男慘摔驚悚畫面曝光

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市60歲葉男日前騎機車行經新莊區昌平街時，不慎勾到掉落路面的電線，當場摔車倒地，所幸僅輕微擦挫傷。警追查發現該電線是廢棄的電訊線，原本已垂落懸於半空，事發前先遭57歲林男駕駛的大客車行經勾到才掉落路面，因而引發這起事故。

新莊警分局24日晚間7時許接獲報案，新莊區昌平街與富貴路口發生車禍事故。警員趕抵現場經查，駕駛大客車的林男事發前行經富貴路要右轉昌平街時，路口半空中已垂落1條電線，被大客車車體勾到後掉落地面。接著葉姓男子騎機車經過時，不慎勾到該條電線後失控摔車。

新莊警調查後確認該條電線是已沒在使用的廢棄電訊線，隨後將該條電線帶回派出所，以免意外再次發生。警方呼籲若發現道路有掉落或垂垂危的電線，千萬不可觸碰，請立即通報處理。

掉落路面的廢棄電線。記者黃子騰／翻攝
掉落路面的廢棄電線。記者黃子騰／翻攝

釀成事故的廢棄電線。記者黃子騰／翻攝
釀成事故的廢棄電線。記者黃子騰／翻攝

葉男騎機車不慎勾到掉落的電線後摔車。記者黃子騰／翻攝
葉男騎機車不慎勾到掉落的電線後摔車。記者黃子騰／翻攝

車禍 機車

延伸閱讀

國5深夜驚悚自撞！車頭撞爛輪胎噴飛 駕駛竟「拋下友人」翻護欄落跑

又毒駕！北市男開車撞10輛汽機車 警搜出2顆煙彈、1包安非他命

影／毒駕男遭警攔查 藉口手機沒電涉嫌開車撞傷2警逃逸

影／就是要對決？台中驚險車禍影像曝光 2車路口直接對撞

相關新聞

瑞芳驚傳工安意外！3層建物外牆整修 2層樓高鷹架倒塌1工人送醫

新北市瑞芳區三爪子坑路91巷一棟3層建物，外牆正進行整修，今天下午1點多，發生2層樓高鷹架倒塌，1名30多歲工人跌落地面，意識清楚，送基隆長庚醫院救治。

高中生台南公園落水 陸籍遊客寧舒騰、郭樹丰英勇救人黃偉哲也稱讚

台南市1名男高中生疑似與同性友人有感情糾紛，24日深夜11點23分在台南公園燕潭落水，幸好當下2名男子發現，不顧天黑跳下水將人救起，少年當下雖昏迷但無生命危險，家人事後還在網路發起尋人啟事要感謝救命英雄，。

21歲夫妻梧棲海線大樓撒手人寰 留嗷嗷待哺4月大女嬰獲救

台中市梧棲區上周發生21歲張姓年輕夫妻雙屍悲劇，警消破門進入後發現房內一名4個多月大的無辜女嬰，女嬰被緊急送往搶救，梧棲童綜合醫院今天說明女嬰現況指出，女嬰因數日缺乏飲食有輕微脫水，目前仍在小兒加護病房住院觀察中，死者哥哥（女嬰伯父）也在社群發聲，將與父母共同擔負起照護責任，承諾對姪女「負責到底、不送養」。

2次被抓！行天宮、校園附近藏麻將賭場 北市警聯合市府斷水斷電

台北市中山區行天宮捷運站旁的「勝博滙麻將休閒館」一年內遭北市警方兩度查獲，北市警方為了斷絕不法營業，昨天會同建築管理工程處、自來水公司等單位執行「斷水斷電」，讓這家頑固的麻將賭場徹底斷根。

影／基隆路口機車騎士載學生趕上課 未禮讓險撞行人最高罰6千

基隆安樂區安和一街四巷口今天上午一名機車騎士雙載學生趕著到學校上學，行經路口行人斑馬線時未禮讓行人，差一點就撞上過馬路行人，後方駕車駕駛行車記錄器錄下過程，捏了一把冷汗。警方表示，機車未禮讓行人可處1200到6千元。

影／騎機車經路口勾到掉落電線 新莊男慘摔驚悚畫面曝光

新北市60歲葉男日前騎機車行經新莊區昌平街時，不慎勾到掉落路面的電線，當場摔車倒地，所幸僅輕微擦挫傷。警追查發現該電線是廢棄的電訊線，原本已垂落懸於半空，事發前先遭57歲林男駕駛的大客車行經勾到才掉落路面，因而引發這起事故。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。