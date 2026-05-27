影／騎機車經路口勾到掉落電線 新莊男慘摔驚悚畫面曝光

新北市60歲葉男日前騎機車行經新莊區昌平街時，不慎勾到掉落路面的電線，當場摔車倒地，所幸僅輕微擦挫傷。警追查發現該電線是廢棄的電訊線，原本已垂落懸於半空，事發前先遭57歲林男駕駛的大客車行經勾到才掉落路面，因而引發這起事故。

新莊警分局24日晚間7時許接獲報案，新莊區昌平街與富貴路口發生車禍事故。警員趕抵現場經查，駕駛大客車的林男事發前行經富貴路要右轉昌平街時，路口半空中已垂落1條電線，被大客車車體勾到後掉落地面。接著葉姓男子騎機車經過時，不慎勾到該條電線後失控摔車。

新莊警調查後確認該條電線是已沒在使用的廢棄電訊線，隨後將該條電線帶回派出所，以免意外再次發生。警方呼籲若發現道路有掉落或垂垂危的電線，千萬不可觸碰，請立即通報處理。

掉落路面的廢棄電線。記者黃子騰／翻攝

釀成事故的廢棄電線。記者黃子騰／翻攝