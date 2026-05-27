沒有冷氣吹好熱！矯正署定「抗暑計畫」：提供結冰水給收容人

全台連日高溫，收容人沒有吹冷氣的權利，藝人孫鵬、狄鶯兒子孫安佐目前羈押禁見的台北看守所日前傳出收容人送醫。矯正署為顧及收容人權擬定「抗暑計畫」，要求全國監所審酌資源提供「結冰水」，並調配清涼飲品給收容人食用。

此外，矯正署同仁身負戒護安全的責任，需24小時與收容人身處同一空間，如同「另類收容人」在高溫無冷氣環境下值勤，與一般公務員在辦公室性質不同，致流動率高，矯正署呼籲社會各界關心收容人抗暑大戰之餘，更應給予戒護同仁高度肯定與鼓勵。

矯正署的「抗暑計畫」要求各監所妥善設置防暑設施設備，建置房舍屋頂、牆垣的防暑設施，例如裝設隔熱建材、灑水或排熱設施、遮陽棚簾等，以緩和高溫情形，並適時增設場舍、走道的電扇、抽風機等通風設施，加強通風與空氣對流。

矯正署另要求強化飲食衛生安全，注意採購食材品質與鮮度、伙食供應及烹調的潔淨與衛生以及食物保存情形，同時加強炊場環境管理，以確保飲食安全。

如受理外界送入飲食，必須注意有無變質或腐壞，如認有妨害衛生之疑慮時，得限制或禁止送入，飲食檢畢後儘速送與收容人，檢查時使用的手套、工具或器皿，應視汙損程度隨時更換或清潔，以維護收容人健康。

矯正署也要求供應足敷需求的生活飲用水，並審酌現有設備資源提供「結冰水」，合作社得販售結冰瓶裝水，以應實際需求，還要求審酌天候狀況，適當調整菜單或調配清涼飲品，以利消暑。

相關抗暑計畫還包括注意環境衛生及健康照護，要求定期灑掃、消毒，適時安排衛生宣導及醫療協助，杜絕病媒傳染，如收容人出現中暑、倦怠等徵象，應即時處理或密切監控生理數據，視需要安排就醫診療事宜。

依矯正署行政命令，因暑期將屆，要求監院所適度舉辦教化輔導或文康活動，以調劑收容人的身心，緩和收容人煩躁情緒，於戶外作業時應避開高溫時段，並視氣溫調整工作地點及內容，衡量房舍空間及收容人情狀妥適配房配業，並確實掌控囚情。