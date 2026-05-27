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沒有冷氣吹好熱！矯正署定「抗暑計畫」：提供結冰水給收容人

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

全台連日高溫，收容人沒有吹冷氣的權利，藝人孫鵬狄鶯兒子孫安佐目前羈押禁見的台北看守所日前傳出收容人送醫。矯正署為顧及收容人權擬定「抗暑計畫」，要求全國監所審酌資源提供「結冰水」，並調配清涼飲品給收容人食用。

此外，矯正署同仁身負戒護安全的責任，需24小時與收容人身處同一空間，如同「另類收容人」在高溫無冷氣環境下值勤，與一般公務員在辦公室性質不同，致流動率高，矯正署呼籲社會各界關心收容人抗暑大戰之餘，更應給予戒護同仁高度肯定與鼓勵。

矯正署的「抗暑計畫」要求各監所妥善設置防暑設施設備，建置房舍屋頂、牆垣的防暑設施，例如裝設隔熱建材、灑水或排熱設施、遮陽棚簾等，以緩和高溫情形，並適時增設場舍、走道的電扇、抽風機等通風設施，加強通風與空氣對流。

矯正署另要求強化飲食衛生安全，注意採購食材品質與鮮度、伙食供應及烹調的潔淨與衛生以及食物保存情形，同時加強炊場環境管理，以確保飲食安全。

如受理外界送入飲食，必須注意有無變質或腐壞，如認有妨害衛生之疑慮時，得限制或禁止送入，飲食檢畢後儘速送與收容人，檢查時使用的手套、工具或器皿，應視汙損程度隨時更換或清潔，以維護收容人健康。

矯正署也要求供應足敷需求的生活飲用水，並審酌現有設備資源提供「結冰水」，合作社得販售結冰瓶裝水，以應實際需求，還要求審酌天候狀況，適當調整菜單或調配清涼飲品，以利消暑。

相關抗暑計畫還包括注意環境衛生及健康照護，要求定期灑掃、消毒，適時安排衛生宣導及醫療協助，杜絕病媒傳染，如收容人出現中暑、倦怠等徵象，應即時處理或密切監控生理數據，視需要安排就醫診療事宜。

依矯正署行政命令，因暑期將屆，要求監院所適度舉辦教化輔導或文康活動，以調劑收容人的身心，緩和收容人煩躁情緒，於戶外作業時應避開高溫時段，並視氣溫調整工作地點及內容，衡量房舍空間及收容人情狀妥適配房配業，並確實掌控囚情。

法務部矯正署。本報資料照片
法務部矯正署。本報資料照片

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