新豐火車站驚傳男乘客頭暈落軌急送醫 幸未遭列車撞擊

新竹縣新豐火車站今天中午發生民眾意外落軌事件。一名49歲李姓男子在月台候車時，疑因身體不適、突感頭暈，不慎跌落軌道，所幸未遭進站列車碰撞，僅造成頭部、手肘及膝蓋多處擦挫傷，意識清楚，經消防人員送往醫院治療，台鐵列車運行未受影響。

新竹縣政府消防局表示，今天中午12時12分接獲新豐火車站站務人員通報，指第一月台有民眾跌落軌道，消防局立即派遣新工分隊救護車前往搶救。消防人員到場後發現，49歲男子因頭暈不適意外跌落月台軌道，初步檢視其頭部、手肘及膝蓋有多處擦挫傷，意識清楚，隨即送醫治療。

鐵路警察局新竹派出所指出，新豐站第二月台6車處有民眾因身體不適頭暈落軌，警方到場協助處理，並通知家屬趕赴醫院。目前新豐站上下行列車均正常行駛，詳細事故原因仍待進一步釐清。

消防局提醒，民眾在月台候車時，若感到頭暈、身體不適，應立即向站務人員或周邊人員求助，避免靠近月台邊緣，以降低意外發生風險。目前台鐵新豐站列車運行正常，事故原因仍待相關單位進一步釐清。

消防局提醒，民眾在月台候車時，若感到頭暈、身體不適，應立即向站務人員或周邊人員求助。圖／台鐵提供

新竹縣新豐火車站今天中午發生民眾意外落軌事件。圖／台鐵提供