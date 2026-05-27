影／77歲婦追撞2車後高速倒車如砲彈撞進超商 再猛撞分隔島嚇壞目擊者

77歲王姓婦人今天開車行經台南市北區中華北路時，先不明原因追撞2輛轎車，隨後竟再高速倒車如砲彈般撞進對向車道的全家超商，接著又衝撞前方分隔島，才終於在馬路上停下；現場目擊者驚魂未定指出，幸好有分隔島，不然停等紅綠燈的騎士就會變成保齡球被撞飛。

轄區第五警分局說明，王姓婦人今天上午10時56分開車沿中華北路一段78巷東往西方向左轉中華北路一段外側快車道後，不慎追撞停等紅燈的蔡姓女駕駛轎車，導致蔡女轎車再往前推撞鄭姓女駕駛轎車；王婦隨後往後倒退撞進全家超商，再往前衝出撞到超商外的機車、腳踏車。

王婦最後撞上中華北路一段中央分向島，再往後倒退至中華北路一段78巷口中停下；王婦衝撞過程，所幸僅造成她頭部血腫、雙膝疼痛以及她的車上60歲朱姓女乘客右肩疼痛，分別送往台南市立醫院及衛福部台南醫院檢查，並無其他人員受傷。

王婦衝撞導致超商大門被撞破、貨架也被撞翻，玻璃碎片以及商品四散，飲料、零食、日用品及茶葉蛋散落滿地，現場一片狼藉，宛如被砲彈轟炸過般；當時正在店內消費的46歲蕭姓女顧客表示僅有受到驚嚇，拒絕送醫。

王婦肇事後，轎車停在大馬路上，流出黑色油漬，前後車頭損壞，被她追撞的蔡女車輛前後車尾損壞、鄭女後車尾損壞；經警方施以酒測，3人酒測值均為零，並確認王婦沒有毒駕，初步研判肇事原因為王婦未注意車前狀況，另外二位駕駛無肇事因素。

據現場民眾表示，當時許多機車在路口等紅燈，王婦車輛從他前面衝出來，往前撞上前車，車頭全毀在冒煙，後來又馬上倒車爆衝往對向車道，車尾直接撞進全家裡，整台車都衝進去了，好可怕；幸好馬路中間有分隔島，不然停等紅綠燈的騎士就會變成保齡球被撞飛。

77歲王姓婦人今天開車行經台南市北區中華北路時，先不明原因追撞2輛轎車，隨後竟再高速倒車如砲彈般撞進對向車道的全家超商。記者袁志豪／攝影

77歲王姓婦人今天開車行經台南市北區中華北路時，先不明原因追撞2輛轎車，隨後竟再高速倒車如砲彈般撞進對向車道的全家超商。記者袁志豪／攝影

77歲王姓婦人今天開車行經台南市北區中華北路時，先不明原因追撞2輛轎車，隨後竟再高速倒車如砲彈般撞進對向車道的全家超商。記者袁志豪／攝影

77歲王姓婦人今天開車行經台南市北區中華北路時，先不明原因追撞2輛轎車，隨後竟再高速倒車如砲彈般撞進對向車道的全家超商。記者袁志豪／翻攝

77歲王姓婦人今天開車行經台南市北區中華北路時，先不明原因追撞2輛轎車，隨後竟再高速倒車如砲彈般撞進對向車道的全家超商。記者袁志豪／攝影

77歲王姓婦人今天開車行經台南市北區中華北路時，先不明原因追撞2輛轎車，隨後竟再高速倒車如砲彈般撞進對向車道的全家超商。記者袁志豪／攝影

77歲王姓婦人今天開車行經台南市北區中華北路時，先不明原因追撞2輛轎車，隨後竟再高速倒車如砲彈般撞進對向車道的全家超商。記者袁志豪／攝影