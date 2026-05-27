男騎士疑似因地面木條影響導致自摔。圖：截自臉書-新屋生活圈

桃園市今(27)日上午9時32分許，一名59歲周姓男子騎乘重型機車行經新屋區台61線46.8K處時，疑似因地面木條影響導致自摔，雖受到擦挫傷但所幸並無生命危險，詳細事故原因尚待警方釐清。

此案事故發生之詳細原因，警方調查釐清中。圖：讀者提供

楊梅警分局說明，經了解為周男騎乘重機車，行經事故地點時疑似受路面障礙物影響，導致其不慎自摔，事故當事人受擦挫傷送醫治療無生命危險，經檢測駕駛酒測值為0，此案事故發生之詳細原因，警方調查釐清中。

警方呼籲，汽機車駕駛人，駕駛車輛時，應注意前方路況及車況並保持安全距離，另駕駛車輛載運貨物，應將貨物完整固定，避免物品掉落造成事故發生。

本文章來自《桃園電子報》。原文：楊梅台61驚現木條！59歲男騎士慘摔躺倒路中