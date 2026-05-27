快訊

再拋少子化解方…傅崐萁：生一胎住社宅30年免費 兩胎終身

美貌驚艷全網！孫淑媚出道31年顏值進化史 14歲嫩照到45歲逆齡照曝光

與魏哲家餐敘傳插曲！黃仁勳發炒麵展親和力 下一秒千萬座車違停慘吃紅單

聽新聞
0:00 / 0:00

楊梅台61驚現木條！59歲男騎士慘摔躺倒路中

桃園電子報／ 桃園電子報

1779860983397
男騎士疑似因地面木條影響導致自摔。圖：截自臉書-新屋生活圈

桃園市今(27)日上午9時32分許，一名59歲周姓男子騎乘重型機車行經新屋區台61線46.8K處時，疑似因地面木條影響導致自摔，雖受到擦挫傷但所幸並無生命危險，詳細事故原因尚待警方釐清。

S 84131869 0
此案事故發生之詳細原因，警方調查釐清中。圖：讀者提供

楊梅警分局說明，經了解為周男騎乘重機車，行經事故地點時疑似受路面障礙物影響，導致其不慎自摔，事故當事人受擦挫傷送醫治療無生命危險，經檢測駕駛酒測值為0，此案事故發生之詳細原因，警方調查釐清中。

警方呼籲，汽機車駕駛人，駕駛車輛時，應注意前方路況及車況並保持安全距離，另駕駛車輛載運貨物，應將貨物完整固定，避免物品掉落造成事故發生。

本文章來自《桃園電子報》。原文：楊梅台61驚現木條！59歲男騎士慘摔躺倒路中

自摔

延伸閱讀

高雄驚傳隨機傷人！男手持鐮刀瘋狂揮舞喊叫 路人虎口遭割傷濺血

國1嘉義路段深夜貨車自撞護欄 滿地愛文芒果散落車道 幸無人受傷

疑精神不濟 國1台南永康聯結車連撞8車7送醫回堵6公里

影／就是要對決？台中驚險車禍影像曝光 2車路口直接對撞

相關新聞

瑞芳驚傳工安意外！3層建物外牆整修 2層樓高鷹架倒塌1工人送醫

新北市瑞芳區三爪子坑路91巷一棟3層建物，外牆正進行整修，今天下午1點多，發生2層樓高鷹架倒塌，1名30多歲工人跌落地面，意識清楚，送基隆長庚醫院救治。

高中生台南公園落水 陸籍遊客寧舒騰、郭樹丰英勇救人黃偉哲也稱讚

台南市1名男高中生疑似與同性友人有感情糾紛，24日深夜11點23分在台南公園燕潭落水，幸好當下2名男子發現，不顧天黑跳下水將人救起，少年當下雖昏迷但無生命危險，家人事後還在網路發起尋人啟事要感謝救命英雄，。

21歲夫妻梧棲海線大樓撒手人寰 留嗷嗷待哺4月大女嬰獲救

台中市梧棲區上周發生21歲張姓年輕夫妻雙屍悲劇，警消破門進入後發現房內一名4個多月大的無辜女嬰，女嬰被緊急送往搶救，梧棲童綜合醫院今天說明女嬰現況指出，女嬰因數日缺乏飲食有輕微脫水，目前仍在小兒加護病房住院觀察中，死者哥哥（女嬰伯父）也在社群發聲，將與父母共同擔負起照護責任，承諾對姪女「負責到底、不送養」。

2次被抓！行天宮、校園附近藏麻將賭場 北市警聯合市府斷水斷電

台北市中山區行天宮捷運站旁的「勝博滙麻將休閒館」一年內遭北市警方兩度查獲，北市警方為了斷絕不法營業，昨天會同建築管理工程處、自來水公司等單位執行「斷水斷電」，讓這家頑固的麻將賭場徹底斷根。

影／基隆路口機車騎士載學生趕上課 未禮讓險撞行人最高罰6千

基隆安樂區安和一街四巷口今天上午一名機車騎士雙載學生趕著到學校上學，行經路口行人斑馬線時未禮讓行人，差一點就撞上過馬路行人，後方駕車駕駛行車記錄器錄下過程，捏了一把冷汗。警方表示，機車未禮讓行人可處1200到6千元。

影／騎機車經路口勾到掉落電線 新莊男慘摔驚悚畫面曝光

新北市60歲葉男日前騎機車行經新莊區昌平街時，不慎勾到掉落路面的電線，當場摔車倒地，所幸僅輕微擦挫傷。警追查發現該電線是廢棄的電訊線，原本已垂落懸於半空，事發前先遭57歲林男駕駛的大客車行經勾到才掉落路面，因而引發這起事故。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。