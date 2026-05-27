快訊

育兒減工時全國上路 12歲以下家長每日少工1小時、薪水照發可獲補助

李多慧穿北一女制服熱舞遭校友開轟 本尊親回應了

傳訊金溥聰「停止傷害馬英九」？馬以南聲明：願出庭提供證據

聽新聞
0:00 / 0:00

中壢大圳路自小客爆胎無法動彈 警化身大力士推車

桃園電子報／ 桃園電子報

S 23937209 0
中壢警分局員警協助推車，把車輛推至路旁安全處，恢復交通順暢。圖：讀者提供

桃園市中壢區大圳路環保公園旁日前有一台自小客車因爆胎卡在路中央，為避免影響其他用路人，在拖吊車輛抵達前，中壢警分局員警便請駕駛排入空檔，並親自協助推車，把車輛推至路旁安全處，恢復交通順暢。

S 23937210 0
自小客車因爆胎及故障無法行駛，停留於道路中央。圖：讀者提供

中壢分局提到，中壢交通中隊警員吳俊彤日前9時30分許前往處理交通事故案件，完成現場紀錄後，發現自小客車因爆胎及故障無法行駛，停留於道路中央。由於大圳路為交流道下連接中園路的重要通行路線，且道路較為狹窄，若車輛持續停放於路中，恐影響往來車流及用路人安全。眼見拖吊車尚未到場，故障車輛卻占據道路，吳俊彤立即查看周邊環境，發現附近空地可供暫時停放車輛，便請駕駛將車輛排入空檔後，化身「大力士」協助推車，順利將故障車輛移置安全處所，恢復道路通行功能，也讓車主鬆了一口氣。看似只是推了一輛車，實際上卻是守護了一整條道路的安全與順暢。

中壢分局長林鼎泰表示，警察工作除維護治安及交通安全外，也會主動協助民眾排除各項突發狀況。此次員警即時協助移置故障車輛，有效避免影響交通秩序及用路人安全，展現警察積極為民服務精神。也提醒民眾如遇事故或車輛故障情形，應儘速開啟警示燈、擺放警示標誌並於安全處所等待救援，以維護自身及其他用路人安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢大圳路自小客爆胎無法動彈 警化身大力士推車

中壢

延伸閱讀

大溪石門水庫健行周六登場估4千人參與 將啟動交通疏導

疑精神不濟 國1台南永康聯結車連撞8車7送醫回堵6公里

影／就是要對決？台中驚險車禍影像曝光 2車路口直接對撞

天降橫禍！貨車高速闖撞斷金屬限高欄 擊中女子後腦倒地昏迷

相關新聞

瑞芳驚傳工安意外！3層建物外牆整修 2層樓高鷹架倒塌1工人送醫

新北市瑞芳區三爪子坑路91巷一棟3層建物，外牆正進行整修，今天下午1點多，發生2層樓高鷹架倒塌，1名30多歲工人跌落地面，意識清楚，送基隆長庚醫院救治。

高中生台南公園落水 陸籍遊客寧舒騰、郭樹丰英勇救人黃偉哲也稱讚

台南市1名男高中生疑似與同性友人有感情糾紛，24日深夜11點23分在台南公園燕潭落水，幸好當下2名男子發現，不顧天黑跳下水將人救起，少年當下雖昏迷但無生命危險，家人事後還在網路發起尋人啟事要感謝救命英雄，。

21歲夫妻梧棲海線大樓撒手人寰 留嗷嗷待哺4月大女嬰獲救

台中市梧棲區上周發生21歲張姓年輕夫妻雙屍悲劇，警消破門進入後發現房內一名4個多月大的無辜女嬰，女嬰被緊急送往搶救，梧棲童綜合醫院今天說明女嬰現況指出，女嬰因數日缺乏飲食有輕微脫水，目前仍在小兒加護病房住院觀察中，死者哥哥（女嬰伯父）也在社群發聲，將與父母共同擔負起照護責任，承諾對姪女「負責到底、不送養」。

2次被抓！行天宮、校園附近藏麻將賭場 北市警聯合市府斷水斷電

台北市中山區行天宮捷運站旁的「勝博滙麻將休閒館」一年內遭北市警方兩度查獲，北市警方為了斷絕不法營業，昨天會同建築管理工程處、自來水公司等單位執行「斷水斷電」，讓這家頑固的麻將賭場徹底斷根。

影／基隆路口機車騎士載學生趕上課 未禮讓險撞行人最高罰6千

基隆安樂區安和一街四巷口今天上午一名機車騎士雙載學生趕著到學校上學，行經路口行人斑馬線時未禮讓行人，差一點就撞上過馬路行人，後方駕車駕駛行車記錄器錄下過程，捏了一把冷汗。警方表示，機車未禮讓行人可處1200到6千元。

女控身高170「騙砲慣犯」騙財騙色 他到案只認其中1項

許姓男子屢涉詐欺案，被稱「騙砲慣犯」，他日前上網交友，又遭控「假包養真騙色」，還趁女子洗澡時行竊，被害女子向台北市警方報案求助，員警循線在許男工作處逮人，他坦承詐欺但否認竊盜犯行，警詢後依法送辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。