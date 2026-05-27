中壢警分局員警協助推車，把車輛推至路旁安全處，恢復交通順暢。圖：讀者提供

桃園市中壢區大圳路環保公園旁日前有一台自小客車因爆胎卡在路中央，為避免影響其他用路人，在拖吊車輛抵達前，中壢警分局員警便請駕駛排入空檔，並親自協助推車，把車輛推至路旁安全處，恢復交通順暢。

自小客車因爆胎及故障無法行駛，停留於道路中央。圖：讀者提供

中壢分局提到，中壢交通中隊警員吳俊彤日前9時30分許前往處理交通事故案件，完成現場紀錄後，發現自小客車因爆胎及故障無法行駛，停留於道路中央。由於大圳路為交流道下連接中園路的重要通行路線，且道路較為狹窄，若車輛持續停放於路中，恐影響往來車流及用路人安全。眼見拖吊車尚未到場，故障車輛卻占據道路，吳俊彤立即查看周邊環境，發現附近空地可供暫時停放車輛，便請駕駛將車輛排入空檔後，化身「大力士」協助推車，順利將故障車輛移置安全處所，恢復道路通行功能，也讓車主鬆了一口氣。看似只是推了一輛車，實際上卻是守護了一整條道路的安全與順暢。

中壢分局長林鼎泰表示，警察工作除維護治安及交通安全外，也會主動協助民眾排除各項突發狀況。此次員警即時協助移置故障車輛，有效避免影響交通秩序及用路人安全，展現警察積極為民服務精神。也提醒民眾如遇事故或車輛故障情形，應儘速開啟警示燈、擺放警示標誌並於安全處所等待救援，以維護自身及其他用路人安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢大圳路自小客爆胎無法動彈 警化身大力士推車