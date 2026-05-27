老翁上午騎機車外出購物，返家時卻突然忘記路線。圖：讀者提供

桃園市楊梅區一名85歲王姓老翁今(27)日上午騎機車外出購物，返家時卻突然忘記路線，繞行3小時無果，只能先停在路旁休息，警方上午11時許接獲民眾報案隨即前往協助，因聯繫不上老翁家屬，員警也親自開車護送，讓老翁成功平安返家。

員警親自開車護送，讓老翁成功平安返家。圖：讀者提供

楊梅派出所表示，經警員陳柏蒼、顧晉瑋到場了解，王翁當日上午獨自騎乘機車外出購物，返家途中突然忘記路線，便不斷繞行試圖找到回家的路，前後找了將近3小時，因身心俱疲遂將車輛停靠路旁休息。熱心民眾見異狀擔心發生危險，立即報警請求協助。警方到場後先耐心安撫王翁情緒，並協助查證身分、聯繫家屬，但家屬電話均未獲回應。經進一步了解，王翁目前與患有身心障礙的女兒同住，兒子則多年未有聯繫。考量其年事已高，雖然已知道如何返家，但員警還是擔心其身體狀況，不放心讓他獨自一人離開，遂由一人駕車護送老翁，另一人騎著老翁機車，順利協助人車平安返抵住處。

楊梅分局長吳傳銘表示，為民服務是警察重要工作之一，對於員警積極協助迷途長者平安返家，值得讚許。另也呼籲，民眾若發現長者有迷途或需要協助等情形，可主動向警方尋求協助，共同守護長者外出安全，避免意外發生。

本文章來自《桃園電子報》。原文：8旬翁外出購物忘記回家路 楊梅警暖心開車送返家