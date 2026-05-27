快訊

育兒減工時全國上路 12歲以下家長每日少工1小時、薪水照發可獲補助

李多慧穿北一女制服熱舞遭校友開轟 本尊親回應了

傳訊金溥聰「停止傷害馬英九」？馬以南聲明：願出庭提供證據

聽新聞
0:00 / 0:00

8旬翁外出購物忘記回家路 楊梅警暖心開車送返家

桃園電子報／ 桃園電子報

S 84131951 0
老翁上午騎機車外出購物，返家時卻突然忘記路線。圖：讀者提供

桃園市楊梅區一名85歲王姓老翁今(27)日上午騎機車外出購物，返家時卻突然忘記路線，繞行3小時無果，只能先停在路旁休息，警方上午11時許接獲民眾報案隨即前往協助，因聯繫不上老翁家屬，員警也親自開車護送，讓老翁成功平安返家。

S 84131949 0
員警親自開車護送，讓老翁成功平安返家。圖：讀者提供

楊梅派出所表示，經警員陳柏蒼、顧晉瑋到場了解，王翁當日上午獨自騎乘機車外出購物，返家途中突然忘記路線，便不斷繞行試圖找到回家的路，前後找了將近3小時，因身心俱疲遂將車輛停靠路旁休息。熱心民眾見異狀擔心發生危險，立即報警請求協助。警方到場後先耐心安撫王翁情緒，並協助查證身分、聯繫家屬，但家屬電話均未獲回應。經進一步了解，王翁目前與患有身心障礙的女兒同住，兒子則多年未有聯繫。考量其年事已高，雖然已知道如何返家，但員警還是擔心其身體狀況，不放心讓他獨自一人離開，遂由一人駕車護送老翁，另一人騎著老翁機車，順利協助人車平安返抵住處。

楊梅分局長吳傳銘表示，為民服務是警察重要工作之一，對於員警積極協助迷途長者平安返家，值得讚許。另也呼籲，民眾若發現長者有迷途或需要協助等情形，可主動向警方尋求協助，共同守護長者外出安全，避免意外發生。

本文章來自《桃園電子報》。原文：8旬翁外出購物忘記回家路 楊梅警暖心開車送返家

警察

延伸閱讀

高雄警匪追逐！警喬裝買家抓毒販遭撞 男撞8車逃45公里落網

烏來南勢溪驚傳雙屍命案 2釣客離奇溺斃及膝河水 警連夜封現場揪死因

居服員照顧老翁拿走存摺跟印章 變裝到郵局領走存款被判刑

「陳美琪」不見了！她祭50萬元懸賞金 網友組「尋找美琪大隊」

相關新聞

瑞芳驚傳工安意外！3層建物外牆整修 2層樓高鷹架倒塌1工人送醫

新北市瑞芳區三爪子坑路91巷一棟3層建物，外牆正進行整修，今天下午1點多，發生2層樓高鷹架倒塌，1名30多歲工人跌落地面，意識清楚，送基隆長庚醫院救治。

高中生台南公園落水 陸籍遊客寧舒騰、郭樹丰英勇救人黃偉哲也稱讚

台南市1名男高中生疑似與同性友人有感情糾紛，24日深夜11點23分在台南公園燕潭落水，幸好當下2名男子發現，不顧天黑跳下水將人救起，少年當下雖昏迷但無生命危險，家人事後還在網路發起尋人啟事要感謝救命英雄，。

21歲夫妻梧棲海線大樓撒手人寰 留嗷嗷待哺4月大女嬰獲救

台中市梧棲區上周發生21歲張姓年輕夫妻雙屍悲劇，警消破門進入後發現房內一名4個多月大的無辜女嬰，女嬰被緊急送往搶救，梧棲童綜合醫院今天說明女嬰現況指出，女嬰因數日缺乏飲食有輕微脫水，目前仍在小兒加護病房住院觀察中，死者哥哥（女嬰伯父）也在社群發聲，將與父母共同擔負起照護責任，承諾對姪女「負責到底、不送養」。

2次被抓！行天宮、校園附近藏麻將賭場 北市警聯合市府斷水斷電

台北市中山區行天宮捷運站旁的「勝博滙麻將休閒館」一年內遭北市警方兩度查獲，北市警方為了斷絕不法營業，昨天會同建築管理工程處、自來水公司等單位執行「斷水斷電」，讓這家頑固的麻將賭場徹底斷根。

影／基隆路口機車騎士載學生趕上課 未禮讓險撞行人最高罰6千

基隆安樂區安和一街四巷口今天上午一名機車騎士雙載學生趕著到學校上學，行經路口行人斑馬線時未禮讓行人，差一點就撞上過馬路行人，後方駕車駕駛行車記錄器錄下過程，捏了一把冷汗。警方表示，機車未禮讓行人可處1200到6千元。

女控身高170「騙砲慣犯」騙財騙色 他到案只認其中1項

許姓男子屢涉詐欺案，被稱「騙砲慣犯」，他日前上網交友，又遭控「假包養真騙色」，還趁女子洗澡時行竊，被害女子向台北市警方報案求助，員警循線在許男工作處逮人，他坦承詐欺但否認竊盜犯行，警詢後依法送辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。