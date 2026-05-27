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影／基隆路口機車騎士載學生趕上課 未禮讓險撞行人最高罰6千

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆安樂區安和一街四巷口今天上午一名機車騎士雙載學生趕著到學校上學，行經路口行人斑馬線時未禮讓行人，差一點就撞上過馬路行人，後方駕車駕駛行車記錄器錄下過程，捏了一把冷汗。警方表示，機車未禮讓行人可處1200到6千元。

依據讀者提供行車記錄器顯示，安和一街四巷口一名行人要過馬路時，一輛機車急駛搶過斑馬線，差點就撞上行人，不只未禮讓還急速行駛而過，行人嚇了一跳，還伸手下意識要阻擋。

讀者表示，今天上午7時30分，他開車在基隆安樂區安和一街四巷口，一名騎士後座載著背書包的學生，行經路口斑馬線，未依規定禮讓，差一點撞上走在斑馬線上的行人，整個過程被行車記錄器拍下。

由於這個路口是四叉路口，沒有紅綠燈，早上7到8點是學生上學高峰時段，不少騎士及駕駛為趕時間，經常不禮讓行人。當地七賢里長鍾尚倫說，上下課時段車流量都比較大，他每天上午7到8點會在此路段站路口，上課的學生及過馬路的長者很多，呼籲騎汽機車駕駛過路口要注意禮讓行人優先，避免發生危險。

基隆市警察局第四分局安樂派出所表示，已立即檢視相關影像內容，並持續加強該路段交通執法與巡查作為。呼籲駕駛人行經行人穿越道時應依規定停讓行人優先通行，若有違規情事警方將依法舉發，並針對易違規路段及尖峰時段持續加強取締，以維護行人通行安全。

基隆路口機車騎士載學生趕上課，未禮讓險撞行人最高罰6千。圖／讀者提供
基隆路口機車騎士載學生趕上課，未禮讓險撞行人最高罰6千。圖／讀者提供

行人 機車騎士 車禍

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