南市警勤刑事及消防危險加成全面調升 追溯3月1日起生效

台南市政府今天宣布，因應行政院修正警察人員警勤加給及消防人員危險職務加給相關規定，市長黃偉哲已於日前核定，完成南市相關加成調升作業，並追溯自今年3月1日起生效，希望以實際行動支持力挺第一線警消人員，讓辛苦執勤的同仁獲得更完善的待遇與保障。

黃偉哲表示，警察與消防人員長年肩負維護治安、救災救護及守護市民安全的重要任務，不論深夜執勤、重大災害搶救或緊急事故應變，始終站在最前線，市府有責任做同仁最堅強的後盾。

黃偉哲指出，不僅在工作上，希望提供警消人員更好的裝備與工作環境，更要讓大家在待遇上感受到被重視、被照顧；期盼透過推動各項福利與加成調整，向所有守護城市安全的第一線英雄表達感謝與敬意。

市府指出，此次警察人員部分，刑事加成由6成提高至8成，每月最高增加1940元；勤務繁重加成支給上限則由7成提高至1倍，每月最高增加2910元。消防人員危險職務加給亦全面調升3成，每月最高增加2910元，藉此提升基層同仁實質待遇，肯定長期辛勞付出。

警察局長林國清表示，市長上任以來持續推動警察福利與執勤環境改善，除執政第1年即比照其他直轄市發放繁重加成，並多次提升警察福利及執勤裝備；此次市長推動加成調升，更充分展現對警察同仁辛勞付出的肯定與相挺，讓員警直接感受市府團隊的信任與照顧。

消防人員部分，本次加成全面調升3成，外勤繁重分隊由7成提升至1倍，外勤勤務較低分隊、大隊及中隊由6成提升至9成，每月最高增加2910元，且追溯自今年3月1日起發給，消防局長楊宗林指出，這是市府給消防同仁最有誠意的肯定。

楊宗林表示，消防同仁每次出勤，都是以血肉之軀搏鬥火場、急奔救護，承擔的風險是常人難以想像的；市長8年來投入超過15億元經費，增購消防車輛226輛、更新裝備器材、提升義消補助，並陸續建置全國首創救災裝備檢測實驗室、無人機救災中心及電動車滅火設備，積極推動科技救災。

此外，市府也高度重視基層身心健康與職場安全。消防局去年成立職業安全衛生專責單位，安排職業醫師及心理師提供駐點服務，並獲內政部消防署年度工作安全衛生績效評鑑「特優」肯定，盼讓同仁在高壓勤務下，也能獲得完善支持與照顧。

消防局指出，在緊急救護成果方面表現亮眼，急救成功率已由2019年的27.5%提升至114年的35.28%，並榮獲國際AAEMS競賽第三名，展現消防專業能力與救護品質持續進步，對於守護市民生命財產安全提供更好的保障。

台南市政府今天宣布，因應行政院修正警察人員警勤加給及消防人員危險職務加給相關規定，市長黃偉哲已於日前核定，並追溯自今年3月1日起生效。本報資料照片