高中生台南公園落水 陸籍遊客寧舒騰、郭樹丰英勇救人黃偉哲也稱讚

台南市1名男高中生疑似與同性友人有感情糾紛，24日深夜11點23分在台南公園燕潭落水，幸好當下2名男子發現，不顧天黑跳下水將人救起，少年當下雖昏迷但無生命危險，家人事後還在網路發起尋人啟事要感謝救命英雄，。

消防人員表示，救人者大陸口音重，疑似一對陸籍遊客，台南市民政局找到兩名施救者為寧舒騰及郭樹丰，兩人是目前分別在澳洲、新加坡就讀研究所的陸籍遊客，正於南台灣旅遊中。

南市府為感謝其見義勇為精神，由民政局副局長吳明熙代表市長黃偉哲，今天前往高雄住宿飯店，當面致贈感謝狀、台南農特產品及特色伴手禮成功洋芋片、媽祖賜芙等表示謝意。

市府表示，24日晚間11時23分許，一名男高中生因情緒低落，於台南公園燕潭附近與友人視訊通話時發生爭執，隨後不慎落水。當時現場光線昏暗，情況十分危急。所幸寧舒騰及郭樹丰見狀後不顧危險，立即躍入水中施救，並利用現場救生圈協助穩定落水少年，直至消防及救護人員趕抵現場接手救援。消防救護人員到場後，隨即將落水少年救起送往成大醫院救治。

黃偉哲表示，台南是一個充滿人情味的幸福城市，而這兩位年輕人的見義勇為就是最美麗的風景。市府期盼透過這樣的正向力量，讓更多人願意彼此關懷、相互幫助。市府表達誠摯感謝，並歡迎兩位未來再度來到台南，感受這座城市的熱情。

副市長兼代理民政局長姜淋煌說，兩位年輕人在危急時刻挺身而出，展現人溺己溺的精神，令人敬佩。除表達由衷感謝外，也祝福傷者早日康復。但也提醒發現有人溺水時務必遵守「先自保、再求援、後救援」的原則，謹記「不會游泳絕對不要下水救人」，並以岸上救援為優先。

陸籍男子寧舒騰及郭樹丰日前在台南公園見義勇為救落水的高中生，台南市政府民政局副局長吳明熙到高雄向兩人表達感謝之意。圖／台南市民政局提供