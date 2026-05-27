聽新聞
0:00 / 0:00
21歲夫妻梧棲海線大樓撒手人寰 留嗷嗷待哺4月大女嬰獲救
台中市梧棲區上周發生21歲張姓年輕夫妻雙屍悲劇，警消破門進入後發現房內一名4個多月大的無辜女嬰，女嬰被緊急送往搶救，梧棲童綜合醫院今天說明女嬰現況指出，女嬰因數日缺乏飲食有輕微脫水，目前仍在小兒加護病房住院觀察中，死者哥哥（女嬰伯父）也在社群發聲，將與父母共同擔負起照護責任，承諾對姪女「負責到底、不送養」。
警方表示，全案已呈報檢方將於明天進行相驗，進一步了解死因；據了解，年僅21歲的張姓夫妻，今年5月才剛從新北市搬到台中梧棲一處社區大樓租屋居住。男方平時靠打零工維生，女方則留在家中全職照顧孩子，夫妻倆初入社會，因收入極度不穩定，加上求職不順，經常面臨生活困頓的經濟重擔。
警方研判，張男身陷詐騙泥潭，可能因涉案面臨法律追訴壓力，加上生活經濟窘迫等多重打擊，最終才偕同妻子在海線租屋處撒手人寰、死無對證，詳細的案發始末與涉案情節，仍有待警方與司法機關進一步調查結果釐清。
梧棲童綜合醫院今日說明女嬰現況，指出女嬰送抵急診室時，由於多日未進食，身體非常虛弱且有輕微脫水現象，幸在醫療團隊緊急給予飲水與牛奶補充後，目前已恢復正常飲食，生命跡象穩定，但為保險起見，仍留在小兒加護病房接受嚴密的住院觀察。
死者張男的哥哥日前透過社群平台Threads發文，指出弟弟生前遇到巨大困難從未向家人吐露，總是默默承擔、甚至以說謊來隱瞞，但他不怪弟弟，直言弟弟就是個「剛出社會、不懂社會善惡的濫好人」。對於女嬰的未來，承諾自己和父母會一肩扛起，絕對不會將女嬰送養，「我自己承諾會承擔一切，免得又被說是不負責任、逃避的哥哥」，並喊話希望外界「善待自己的嘴巴」，別只出張嘴看笑話。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。