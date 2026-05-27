21歲夫妻梧棲海線大樓撒手人寰 留嗷嗷待哺4月大女嬰獲救

台中市梧棲區上周發生21歲張姓年輕夫妻雙屍悲劇，警消破門進入後發現房內一名4個多月大的無辜女嬰，女嬰被緊急送往搶救，梧棲童綜合醫院今天說明女嬰現況指出，女嬰因數日缺乏飲食有輕微脫水，目前仍在小兒加護病房住院觀察中，死者哥哥（女嬰伯父）也在社群發聲，將與父母共同擔負起照護責任，承諾對姪女「負責到底、不送養」。

警方表示，全案已呈報檢方將於明天進行相驗，進一步了解死因；據了解，年僅21歲的張姓夫妻，今年5月才剛從新北市搬到台中梧棲一處社區大樓租屋居住。男方平時靠打零工維生，女方則留在家中全職照顧孩子，夫妻倆初入社會，因收入極度不穩定，加上求職不順，經常面臨生活困頓的經濟重擔。

警方研判，張男身陷詐騙泥潭，可能因涉案面臨法律追訴壓力，加上生活經濟窘迫等多重打擊，最終才偕同妻子在海線租屋處撒手人寰、死無對證，詳細的案發始末與涉案情節，仍有待警方與司法機關進一步調查結果釐清。

梧棲童綜合醫院今日說明女嬰現況，指出女嬰送抵急診室時，由於多日未進食，身體非常虛弱且有輕微脫水現象，幸在醫療團隊緊急給予飲水與牛奶補充後，目前已恢復正常飲食，生命跡象穩定，但為保險起見，仍留在小兒加護病房接受嚴密的住院觀察。

死者張男的哥哥日前透過社群平台Threads發文，指出弟弟生前遇到巨大困難從未向家人吐露，總是默默承擔、甚至以說謊來隱瞞，但他不怪弟弟，直言弟弟就是個「剛出社會、不懂社會善惡的濫好人」。對於女嬰的未來，承諾自己和父母會一肩扛起，絕對不會將女嬰送養，「我自己承諾會承擔一切，免得又被說是不負責任、逃避的哥哥」，並喊話希望外界「善待自己的嘴巴」，別只出張嘴看笑話。

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梧棲年輕夫妻雙屍悲劇，4個多月大的無辜女嬰緊急送往梧棲童綜合醫院醫治中。記者黑中亮／攝影