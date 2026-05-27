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2次被抓！行天宮、校園附近藏麻將賭場 北市警聯合市府斷水斷電

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市中山區行天宮捷運站旁的「勝博滙麻將休閒館」一年內遭北市警方兩度查獲，北市警方為了斷絕不法營業，昨天會同建築管理工程處、自來水公司等單位執行「斷水斷電」，讓這家頑固的麻將賭場徹底斷根。

警方指出，該間麻將休閒館鄰近商業區，生活機能完善，人流往來頻繁，且距離高中、小學校園步行僅約8分鐘，屬學生，學童日常通行與活動範圍，該場所早在去年7月就被查獲涉及賭博，未料業者不僅未收斂，更變本加厲。

今年2月10日，中山分局民權一派出所再度出擊，現場共查獲7桌、28名賭客聚賭，並逮捕現場負責人高齡73歲的陳姓婦人；據悉，業者以每人收取60元「茶水費」的名義，實際上卻是作為經營賭博的抽頭金。

鑑於該場所一年內二度被查獲，嚴重影響校園周邊安全，中山警方會同市府建築管理工程處、台電及自來水公司等相關單位，強制執行斷水斷電，以確保該場所無法再持續經營。

中山警方強調，賭博行為易衍生暴力及債務等治安問題，為維護校園安全及社區安寧，將不法賭博場所列為重點查緝對象，秉持零容忍態度，持續透過跨機關合作，執行聯合稽查、行政裁罰及強制處分等方式嚴正執法，掃蕩違法場所，以展現市府團隊維護市民安全、兒少權益及優質生活環境之決心。

中山警方針對轄內麻將會館遭查緝2次賭博罪，會同市府相關單位依法執行斷水斷電。記者翁至成／翻攝
中山警方針對轄內麻將會館遭查緝2次賭博罪，會同市府相關單位依法執行斷水斷電。記者翁至成／翻攝

中山警方針對轄內麻將會館遭查緝2次賭博罪，會同市府相關單位依法執行斷水斷電。記者翁至成／翻攝
中山警方針對轄內麻將會館遭查緝2次賭博罪，會同市府相關單位依法執行斷水斷電。記者翁至成／翻攝

中山警方針對轄內麻將會館遭查緝2次賭博罪，會同市府相關單位依法執行斷水斷電。記者翁至成／翻攝
中山警方針對轄內麻將會館遭查緝2次賭博罪，會同市府相關單位依法執行斷水斷電。記者翁至成／翻攝

中山警方針對轄內麻將會館遭查緝2次賭博罪，會同市府相關單位依法執行斷水斷電。記者翁至成／翻攝
中山警方針對轄內麻將會館遭查緝2次賭博罪，會同市府相關單位依法執行斷水斷電。記者翁至成／翻攝

行天宮 麻將 校園

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