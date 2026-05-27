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台中七旬翁開Lexus超速撞死騎車老人 他辯「沒注意」檢起訴
台中市七旬嚴姓老翁在今年初駕駛Lexus轎車，行經南區時，以55公里時速超速行駛，也未保持兩車並行的安全間隔，不慎擦撞同向騎機車的七旬江姓老翁，導致江翁倒地重傷，經送醫急救後仍宣告不治，嚴翁辯稱，沒注意旁邊，「不知他（江翁）為何倒地」，聽到聲音才知道，檢方今依過失致死罪起訴。
起訴指出，嚴姓老翁（74歲）今年1月23日上午8時許，駕駛Lexus轎車，沿南區國光路由建國南路往復興路方向行駛，行經國光路20號附近時，因未注意車前狀況與鄰車間的安全間隔，也以時速55公里超速行駛，擦撞右前方由江姓老翁（76歲）騎乘的機車，江翁倒地後撞擊頭部，送醫後因頭部外傷，導致中樞神經嚴重損傷，急救無效身亡。
嚴翁在調查時解釋，案發當下沒有注意看旁邊，不曉得江翁為何倒地，是聽到碰撞聲音後才知情。
檢方調閱路口監視影像與行車紀錄器畫面，證實嚴男確實擦撞右前方的機車，且當時行車紀錄影像顯示嚴翁當時的時速達55公里，已逾該路段的速限50公里。
另外，此案經台中市車輛行車事故鑑定委員會鑑定，也認定嚴男開車行經劃有分向限制線同向多車道路段時，有逾越速限行駛、駛越時未注意鄰車動態及安全間隔等情事，同為肇事原因，檢方據此認定嚴男涉犯過失致死罪，依法起訴。
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