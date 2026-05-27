快訊

站上44K！台積電走揚30元推升台股收漲731點 股后穎崴漲停邁向萬元股

更長更窄！iPhone 18 Pro系列傳機身比例大改 照片曝光

丁學文專欄／政經局勢逆轉 各國央行觀望情非得已

聽新聞
0:00 / 0:00

2登山客深夜迷途受困桃園北橫山區 警消暗夜尋人助脫困

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

兩名登山客前天進入桃園市復興區華陵里新興野溪溫泉，昨日返程途中在山區迷途，撥110求助警方。大溪警分局接到通報後，協調轄區派出所與消防局所屬分隊組織搜救隊，經過近4小時引導兩人到登山口安全地點，化解一場登山驚魂。

警方表示，44歲陳女子及48歲許男24日上午9時許就由新興溫泉登山口入山，沿唐穗山、稜山路線健行，返程下山途中因山區地形複雜，加上夜間視線不佳，不慎迷失方向，一直到昨日凌晨還被困在山區。兩人眼見四周一片昏暗、山區寂靜，遲遲找不到下山路徑，擔心在山區持續滯留恐發生危險，心情相當焦急不安，發現無法辨識路徑後，立即向警方求援。

大溪警分局光華派出所獲報後回報分局，並按指示立即由副所長林永平及警員沈志權趕赴現場處理，同時聯繫巴陵消防分隊共同執行搜救勤務，包括消防6人、警力2人，於昨日凌晨3時許自新興溫泉登山口入山搜尋，經持續搜索後，於凌晨4時許順利接觸到2名受困山友，經現場確認身體狀況均無不適，隨即陪同引導下山，並於清晨5時30分平安帶返登山口，化解一場山區驚魂。

大溪分局提醒，民眾從事登山或山域活動前，應事先規畫路線，確認日落時間及評估自身體能狀況，避免貿然進入不熟悉山區；另建議攜帶充足飲水、照明設備、行動電源及通訊器材，並事先告知親友行程。若發生迷途情形，應保持冷靜、避免持續移動，立即撥打110或119求助，以維護自身安全。

搜救人員進入山區兩小時後找到登山客。記者鄭國樑／翻攝
搜救人員進入山區兩小時後找到登山客。記者鄭國樑／翻攝

清晨天亮時分，一行人安全抵達登山口。記者鄭國樑／翻攝
清晨天亮時分，一行人安全抵達登山口。記者鄭國樑／翻攝

溫泉 桃園

延伸閱讀

男子午後登西巒大山卻「忘帶頭燈」求救 消防摸黑救到天亮

台中阿公宵夜買了2個小時還在原地 熱心市民報警才知發生何事

男偕妹婿開車上坪林溪邊抓溪蝦 妹婿不幸溺水 送醫搶救仍不治

沿路揮舞、喊叫！高雄阿蓮鐮刀怪客當街隨機砍人 犯案後逃到岡山落網

相關新聞

北市公布酒駕累犯名單！徐弘庭揭「這族群」致死傷更恐怖

酒駕、無照駕駛一直是交通稽查熱點，北市議員徐弘庭調閱資料發現，兩者在致人傷亡件數，竟是無照駕駛導致死傷居高，此外，無照的累犯件數更達1萬7千多件，「換句話說每年都有1萬7千多人無照駕駛在台北市的路上？」呼籲警政部門提高稽查及罰則。交通局表示，會做研議。

影／「泡澡哥」又來了！他跳入基隆田寮河泡水 消防人員架梯拉起送醫

近日天氣炎熱，基隆市田寮河常有人會跳入「泡澡」，被附近民眾稱為「泡澡哥」，今天上午9點多有民眾目擊他又跳入河中，拉住水管泡在水中，消防人員獲報趕至，將梯到河中將他拉起，並無溺水，但仍預防性將他送醫。

又是內輪差死角？彰化北斗老婦頭部破裂慘死聯結車下

彰化縣北斗鎮大新路和中州路二段路口26日下午發生一起死亡車禍，72歲劉姓婦人騎單車行經路口時，被一輛正要右轉的聯結車撞上，婦人捲進車底，當場被輾壓慘死，肇事原因警方調查中。

輪胎飛出去了！台中客運首班公車出車就掉輪 業者坦承疏忽

台中客運一輛157延線公車，今天清晨準備從大甲頂店廠站出發時，左前輪螺母竟然在行進中突然鬆脫，導致整顆大輪胎瞬間「拋飛」向前滾出。由於事發地點緊鄰場站，且當時車上並未載客，廠方隨即緊急派車將公車吊回維修，並重新調派班次補位，所幸僅虛驚一場，未釀成人員傷亡或乘客恐慌。

21歲夫妻梧棲海線大樓撒手人寰 留嗷嗷待哺4月大女嬰獲救

台中市梧棲區上周發生21歲張姓年輕夫妻雙屍悲劇，警消破門進入後發現房內一名4個多月大的無辜女嬰，女嬰被緊急送往搶救，梧棲童綜合醫院今天說明女嬰現況指出，女嬰因數日缺乏飲食有輕微脫水，目前仍在小兒加護病房住院觀察中，死者哥哥（女嬰伯父）也在社群發聲，將與父母共同擔負起照護責任，承諾對姪女「負責到底、不送養」。

2次被抓！行天宮、校園附近藏麻將賭場 北市警聯合市府斷水斷電

台北市中山區行天宮捷運站旁的「勝博滙麻將休閒館」一年內遭北市警方兩度查獲，北市警方為了斷絕不法營業，昨天會同建築管理工程處、自來水公司等單位執行「斷水斷電」，讓這家頑固的麻將賭場徹底斷根。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。