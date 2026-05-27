2登山客深夜迷途受困桃園北橫山區 警消暗夜尋人助脫困

兩名登山客前天進入桃園市復興區華陵里新興野溪溫泉，昨日返程途中在山區迷途，撥110求助警方。大溪警分局接到通報後，協調轄區派出所與消防局所屬分隊組織搜救隊，經過近4小時引導兩人到登山口安全地點，化解一場登山驚魂。

警方表示，44歲陳女子及48歲許男24日上午9時許就由新興溫泉登山口入山，沿唐穗山、稜山路線健行，返程下山途中因山區地形複雜，加上夜間視線不佳，不慎迷失方向，一直到昨日凌晨還被困在山區。兩人眼見四周一片昏暗、山區寂靜，遲遲找不到下山路徑，擔心在山區持續滯留恐發生危險，心情相當焦急不安，發現無法辨識路徑後，立即向警方求援。

大溪警分局光華派出所獲報後回報分局，並按指示立即由副所長林永平及警員沈志權趕赴現場處理，同時聯繫巴陵消防分隊共同執行搜救勤務，包括消防6人、警力2人，於昨日凌晨3時許自新興溫泉登山口入山搜尋，經持續搜索後，於凌晨4時許順利接觸到2名受困山友，經現場確認身體狀況均無不適，隨即陪同引導下山，並於清晨5時30分平安帶返登山口，化解一場山區驚魂。

大溪分局提醒，民眾從事登山或山域活動前，應事先規畫路線，確認日落時間及評估自身體能狀況，避免貿然進入不熟悉山區；另建議攜帶充足飲水、照明設備、行動電源及通訊器材，並事先告知親友行程。若發生迷途情形，應保持冷靜、避免持續移動，立即撥打110或119求助，以維護自身安全。

搜救人員進入山區兩小時後找到登山客。記者鄭國樑／翻攝