北市公布酒駕累犯名單！徐弘庭揭「這族群」致死傷更恐怖

酒駕、無照駕駛一直是交通稽查熱點，北市議員徐弘庭調閱資料發現，兩者在致人傷亡件數，竟是無照駕駛導致死傷居高，此外，無照的累犯件數更達1萬7千多件，「換句話說每年都有1萬7千多人無照駕駛在台北市的路上？」呼籲警政部門提高稽查及罰則。交通局表示，會做研議。

北市交通事件裁決所今公告酒駕毒駕及拒測累犯名單，共有30名，其中酒（毒）駕及拒測累犯2次者有25名，3次以上者有5名。這次公告名單罰鍰最高及累犯次數最高者為翁澤民，酒駕累犯4次處罰鍰27萬元，機車駕照處禁考3年，罰鍰已繳款。

不過，徐弘庭調閱酒駕和無照駕駛致人傷亡件數，他說，114年酒駕導致死亡為3人、受傷為169件。無照駕駛導致死亡為8件、受傷為1779件。113年的酒駕導致死亡為1人、受傷為176件。無照駕駛導致死亡為13件、受傷為1975件。明顯都是無照問題嚴重。

他說，再從累犯來看，酒駕再累犯案件數為391件、無照累犯件數達17153件，換句話說北市一年內恐有1萬7千多人無照駕駛，然而現行查獲當下就是扣車加上罰鍰，機車為1萬8千元到3萬6千元，汽車則是3萬6千元到6萬元，但累犯數字依舊居高不下。

徐弘庭認為，除了中央的罰則之外，北市應該也要加重罰則，尤其是累犯就固定罰鍰的金額，刑期也沒有再加重，「特別是無照駕駛，當下抓到才會知道沒有駕照，也無法用科技執法判別。」

交通局長謝銘鴻表示，初步研究，無照駕駛會是未成年尚未考取駕照，另外大宗的是違規點數達到駕照被扣留，而累犯則是沒有意識到風險或是投機，未來研擬會將罰則提高、稽查頻率提高。

台北市交通大隊長林建良說，交通稽查過程中，只要有任何違規、取締、交通事故等，都會盤查駕照，若沒有駕照會依法告發。

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