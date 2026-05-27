台中阿公宵夜買了2個小時還在原地 熱心市民報警才知發生何事

台中市八旬陳姓老翁近日外出買宵夜，但疑因失智，被熱心市民觀察到，陳翁已在原地徘徊約2個小時，因民眾擔心陳翁發生意外，趕緊通報警方到場，警方到場時，發現陳翁已因體力不支，跌倒路旁，趕緊查出陳翁身分後，聯絡陳翁兒子接回。

第三警分局東信所警員在16日凌晨2時許，接獲熱心民眾報案，東區環中東路與祥順路口有民眾需要協助，據熱心民眾指出，她在當日凌晨零時許外出遛狗時，看到八旬陳姓老翁獨自在街頭緩行，未料2個小時後，再行經該處，陳翁仍在原地，認為有狀況而報警。

警方到場調查，原來陳翁是肚子餓，外出覓食，雖知住處就在附近，但疑因失智而迷途，因陳翁僅能簡單說出姓名與住家附近地標，幸好警員對陳翁有印象，過去曾有協助其返家的經驗，因此迅速拼湊出資訊，確認老翁住處，將他安全護送至距離現場僅約400公尺的家中。

考量陳翁平時為獨居狀態，警方也同步聯繫住在附近的兒子前往照料。陳翁兒子表示，父親近期確實出現記憶力衰退的跡象，偶爾會發生外出後不知身在何處的情形，未來會多加留意其動態並加強防範措施，對警方與熱心民眾的救助深表感激。

警方提醒，失智症長者的照護宛如一場馬拉松，除了公權力協助，更仰賴家庭成員的警覺與社區鄰里的守望相助。民眾若在街頭發現長輩有眼神不安、身心疲憊或重複徘徊等異常行為，請主動上前關心並撥打110通報警方。一次熱心可能就是拯救一個家庭免於遺憾的關鍵力量。

台中市八旬陳姓老翁近日被民眾目擊，深夜街頭徘徊約2小時，警方獲報到場協助返家。圖／第三警分局提供