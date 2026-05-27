自小貨車失控撞擊停放於路邊的機車，大園警分局獲報到場時，自小貨車駕駛竟已自行離開現場。圖：讀者提供

桃園市大園區昨(26)日下午16時許有一台自小貨車失控撞擊停放於路邊的機車，大園警分局獲報到場時，自小貨車駕駛竟已自行離開現場，警方將通知其到案說明，以釐清事故原因。該起事故無人傷亡。

自小貨車沿大園區中華路往圳頭路方向行駛，不明原因失控打滑撞擊停於路旁之普通重型機車。圖：讀者提供

大園分局表示，自小貨車沿大園區中華路往圳頭路方向行駛，不明原因失控打滑撞擊停於路旁之普通重型機車，警方獲報後立即派員趕赴現場，肇事駕駛於事故發生後未依規定處置即離去，警方後續將通知肇事駕駛到案說明。

警方呼籲，駕駛車輛發生交通事故，應立即停車並通知警方到場處理，切勿逕行離去；駕駛人開車上路應遵守速限、減速慢行，避免失控、打滑發生事故。

本文章來自《桃園電子報》。原文：大園自小貨車撞路邊機車後自行離去 警將通知到案