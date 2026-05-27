又是毒駕惹禍！他開車猛撞路旁車輛 嘉義警2小時逮獲嫌犯

網路社群平台昨天流傳白色BMW撞擊路旁轎車肇逃影片，再度引發社會對毒駕惡行的譴責，竹崎分局接獲報案成立專案小組，由鹿滿派出所員警調閱監視器跨區圍捕，2小時內在中埔鄉查獲王姓嫌犯。王嫌雖無酒駕，但神色恍惚，經唾液快篩呈現毒品陽性反應，證實又是毒駕惹禍。竹崎分局表示，毒駕嚴重危害生命財產，警方對毒品零容忍，將持續向上溯源。

這起案件死灰復燃的毒駕毒瘤再度引發公憤，警方將王嫌帶回偵辦，全案詢後依違反刑法公共危險罪及毒品危害防制條例等罪嫌移送嘉義地方檢察署。由於毒駕肇逃行為惡劣且有反覆犯罪之虞，警方建請檢察官向法院聲請預防性羈押，避免毒駕惡徒再度危害用路人。

交通違規部分，警方依道路交通管理處罰條例第35條第1項第2款及第35條第9項等規定從重開罰，除處以高額罰鍰，並當場移置保管該汽車及吊銷其駕駛執照。

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又是毒駕惹禍猛撞路旁車輛肇逃，竹崎警2小時迅速出擊跨區逮獲嫌犯。記者李宗祐／翻攝

又是毒駕惹禍猛撞路旁車輛肇逃，竹崎警2小時迅速出擊跨區逮獲嫌犯。記者李宗祐／翻攝

白色BMW惡劣撞車加速逃逸，警方唾液快篩證實又是毒駕害人。記者李宗祐／翻攝

又是毒駕惹禍猛撞路旁車輛肇逃，竹崎警2小時迅速出擊跨區逮獲嫌犯。記者李宗祐／翻攝