影／「泡澡哥」又來了！他跳入基隆田寮河泡水 消防人員架梯拉起送醫

近日天氣炎熱，基隆市田寮河常有人會跳入「泡澡」，被附近民眾稱為「泡澡哥」，今天上午9點多有民眾目擊他又跳入河中，拉住水管泡在水中，消防人員獲報趕至，將梯到河中將他拉起，並無溺水，但仍預防性將他送醫。

基隆市消防局今天上午9點多獲報，一名30多歲男子從義七路跳進田寮河，隨後拉著水管吊著泡在水中，民眾擔心溺水報案。

民眾說，今天上午基隆氣溫31度左右，懷疑男子跳到河中泡水，但水質相當汙濁。消防隊獲報派遣多輛消人車到場救援，消防人員架梯將他拉救上岸，但沒有溺水也無大礙。

該名男子向消防人員表示頭有點痛，救車預防性將他送醫觀察。附近的民眾向消防人員說，只要天氣熱，他都會到田寮河泡澡，被稱為「泡澡哥」，消防人員要求及勸導他不要再進入田寮河水域範圍內，擔心有安全的疑慮。