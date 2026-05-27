高雄「楠梓百慕達」路口疑遭撒雞爪釘 騎士爆胎警追查撒釘客

高雄市被喻為「楠梓百慕達」的楠梓陸橋下，疑遭人惡意撒放「雞爪釘」，有民眾昨晚在臉書地方社群貼出機車車輪遭雞爪釘刺破的照片來提醒民眾注意。今天警方表示，未接獲民眾報案，但將已主動展開調查。

貼文者在臉書左營楠梓人貼文，「楠梓百慕達清潔隊轉彎處，有人惡意放置爪丁（釘）」，並附上機車輪胎遭尖銳爪釘刺穿的照片，以及道路上還散落多枚雞爪釘，引發網友怒批「可惡」、「夭壽」，甚至有人直言「根本是對社會的報復」。

轄區高雄市警楠梓分局今天表示，尚未接獲民眾報案，但警方將聯繫發文者協助釐清案情，並擴大調閱周邊監視器畫面，追查雞爪釘來源及事發原因。

警方指出，社群貼文內容提及，有騎士行經楠梓區加昌路時，疑因道路散落尖銳金屬物，導致機車輪胎受損，因此提醒其他用路人提高警覺、注意安全。

楠梓警分局表示，除加強相關路段巡邏密度外，也呼籲民眾切勿於道路放置、鋪設任何可能危害交通安全的物品，否則恐涉及公共危險罪及毀損罪嫌；若為載運物品未妥善固定導致掉落，也將依道路交通管理處罰條例依法告發。

警方今天在楠梓陸橋下沿路找尋雞爪釘。記者林保光／翻攝

貼文者在臉書貼出機車車輪中招的照片。圖／擷取自臉書「左營楠梓人」