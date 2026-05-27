流汗備勤！傳多縣市消防隊「沒冷氣吹」 隊員還得自付電費

全台各地消防分隊陸續傳出「限制開冷氣」，引發外界關注消防人員備勤環境是否惡化。 示意圖／AI生成

近日天氣持續高溫，全台各地消防分隊卻陸續傳出「限制開冷氣」爭議。臉書粉專「消防神主牌」連日發文揭露，多個縣市消防分隊因節電政策，在高溫環境下遭到斷電、限制冷氣使用，甚至有基層消防員必須自費支付冷氣電費，引發外界關注消防人員備勤環境是否惡化。

「消防神主牌」表示，最初接獲高雄消防員陳情，指出部分分隊在攝氏35度以上的高溫下，仍被要求關閉冷氣備勤。消息曝光後，陸續有其他縣市消防人員私下回報相同情況。

根據整理，目前已有高雄市、台南市、台中市、嘉義市等多個縣市消防分隊，指控存在冷氣斷電或限制使用情況，部分來源附有通報紀錄、Line群組截圖或設備照片等證據。另有雲林、金門、台北、花蓮等地消防人員也回報類似問題，但部分尚未提出完整佐證。

其中，台中市消防局被指情況較為嚴重，除了冷氣限制外，連飲水機與熱水器都實施管制，部分分隊甚至採取「強制共寢」措施，希望藉此降低用電量。對於24小時輪班、需隨時待命出勤的消防員而言，休息品質與身體恢復恐受到影響。

此外，屏東縣與花蓮縣則傳出不同型態的節電措施。粉專指出，屏東部分消防分隊採用儲值電表，消防員需自行儲值才能使用冷氣，並已收到相關照片證據；花蓮則傳出超額電費由基層消防員平均分攤，但目前尚未提供正式證明。

粉專質疑，政府推動節電政策原意良善，但績效壓力層層下壓後，最終卻由第一線消防員承受，「長官辦公室維持正常溫度，基層卻在35度高溫下待命」。

「消防神主牌」強調，消防工作並非一般辦公室職務，消防員必須在警報響起後短時間內完成著裝、攜帶空氣呼吸器進入火場，高溫與熱疲勞將直接影響判斷力、反應速度與體力。

粉專指出，「一個在35度分隊待了8小時的消防員，和一個在正常溫度下休息過的消防員，進入火場後的狀態絕對不同」，熱疲勞恐增加消防人員自身風險，也可能影響救援效率。

對於節電措施，粉專建議，若政府有節能需求，可改採冷氣溫度不得低於24度等方式管理，而非直接斷電，兼顧節能與基本工作環境。

議員轟「先查內鬼不改善」

針對消防員被強制斷電一事，高雄市議員白喬茵在議會質詢時指出，消防局為控管電費，導致基層消防員長期處於悶熱環境，面對陳情總是先「查內鬼」，卻未真正改善問題。

白喬茵指出，消防員不僅需面對火場高溫，平時還須執行醫療救護與各類救援勤務，市府應提供合理且舒適的休息環境。

她質疑，消防局已被要求檢討兩年，卻始終沒有建立明確的冷氣使用規範，「市府各局處辦公室都能吹冷氣，基層消防隊卻被迫忍耐高溫，這樣合理嗎？」

對此，高雄市長陳其邁在答詢時表示，市府推動節能政策，各單位對冷氣使用皆有不同規範，他自己的辦公室若天氣允許也會關閉中央空調，並要求冷氣溫度不要設定過低。不過他也坦言，若執行上出現偏差，市府願意檢討改進。

白喬茵會後也在臉書發文指出，質詢結束後又接獲消防員反映，「洗完澡只能吹電扇坐地板降溫，甚至想直接擺募款箱繳電費」，直呼這是消防員每天都可能面臨的「鬼故事」。

高雄市消防局則回應，目前所有外勤分隊的電費均由年度預算全額支應，各分隊不需自行負擔電費，也不應因擔憂超支而刻意忍受高溫。消防局強調，現行原則為「當用則用、當省則省」，由各外勤單位自主管理。

消防局指出，因應近年電價調漲與極端高溫趨勢，已連續兩年向市府爭取增加電費預算，其中去年增加520萬8000元，今年再增加298萬7000元，兩年合計增加近820萬元，以維持消防外勤單位的勤務與備勤品質。

針對高雄消防員斷電一事，消防局則表示，高雄共有50多處外勤單位，若全面開放所有房間全天候冷氣，電費負擔將相當龐大，目前正持續蒐集外勤單位意見，研擬更完善的使用規範。