快訊

育兒減工時全國上路 12歲以下家長每日少工1小時、薪水照發可獲補助

李多慧穿北一女制服熱舞遭校友開轟 本尊親回應了

傳訊金溥聰「停止傷害馬英九」？馬以南聲明：願出庭提供證據

聽新聞
0:00 / 0:00

流汗備勤！傳多縣市消防隊「沒冷氣吹」 隊員還得自付電費

聯合新聞網／ 綜合報導

全台各地消防分隊陸續傳出「限制開<a href='/search/tagging/2/冷氣' rel='冷氣' data-rel='/2/175739' class='tag'><strong>冷氣</strong></a>」，引發外界關注消防人員備勤環境是否惡化。 示意圖／AI生成
全台各地消防分隊陸續傳出「限制開冷氣」，引發外界關注消防人員備勤環境是否惡化。 示意圖／AI生成

近日天氣持續高溫，全台各地消防分隊卻陸續傳出「限制開冷氣」爭議。臉書粉專「消防神主牌」連日發文揭露，多個縣市消防分隊因節電政策，在高溫環境下遭到斷電、限制冷氣使用，甚至有基層消防員必須自費支付冷氣電費，引發外界關注消防人員備勤環境是否惡化。

「消防神主牌」表示，最初接獲高雄消防員陳情，指出部分分隊在攝氏35度以上的高溫下，仍被要求關閉冷氣備勤。消息曝光後，陸續有其他縣市消防人員私下回報相同情況。

根據整理，目前已有高雄市、台南市、台中市、嘉義市等多個縣市消防分隊，指控存在冷氣斷電或限制使用情況，部分來源附有通報紀錄、Line群組截圖或設備照片等證據。另有雲林、金門、台北、花蓮等地消防人員也回報類似問題，但部分尚未提出完整佐證。

其中，台中市消防局被指情況較為嚴重，除了冷氣限制外，連飲水機與熱水器都實施管制，部分分隊甚至採取「強制共寢」措施，希望藉此降低用電量。對於24小時輪班、需隨時待命出勤的消防員而言，休息品質與身體恢復恐受到影響。

此外，屏東縣與花蓮縣則傳出不同型態的節電措施。粉專指出，屏東部分消防分隊採用儲值電表，消防員需自行儲值才能使用冷氣，並已收到相關照片證據；花蓮則傳出超額電費由基層消防員平均分攤，但目前尚未提供正式證明。

粉專質疑，政府推動節電政策原意良善，但績效壓力層層下壓後，最終卻由第一線消防員承受，「長官辦公室維持正常溫度，基層卻在35度高溫下待命」。

「消防神主牌」強調，消防工作並非一般辦公室職務，消防員必須在警報響起後短時間內完成著裝、攜帶空氣呼吸器進入火場，高溫與熱疲勞將直接影響判斷力、反應速度與體力。

粉專指出，「一個在35度分隊待了8小時的消防員，和一個在正常溫度下休息過的消防員，進入火場後的狀態絕對不同」，熱疲勞恐增加消防人員自身風險，也可能影響救援效率。

對於節電措施，粉專建議，若政府有節能需求，可改採冷氣溫度不得低於24度等方式管理，而非直接斷電，兼顧節能與基本工作環境。

議員轟「先查內鬼不改善」

針對消防員被強制斷電一事，高雄市議員白喬茵在議會質詢時指出，消防局為控管電費，導致基層消防員長期處於悶熱環境，面對陳情總是先「查內鬼」，卻未真正改善問題。

白喬茵指出，消防員不僅需面對火場高溫，平時還須執行醫療救護與各類救援勤務，市府應提供合理且舒適的休息環境。

她質疑，消防局已被要求檢討兩年，卻始終沒有建立明確的冷氣使用規範，「市府各局處辦公室都能吹冷氣，基層消防隊卻被迫忍耐高溫，這樣合理嗎？」

對此，高雄市長陳其邁在答詢時表示，市府推動節能政策，各單位對冷氣使用皆有不同規範，他自己的辦公室若天氣允許也會關閉中央空調，並要求冷氣溫度不要設定過低。不過他也坦言，若執行上出現偏差，市府願意檢討改進。

白喬茵會後也在臉書發文指出，質詢結束後又接獲消防員反映，「洗完澡只能吹電扇坐地板降溫，甚至想直接擺募款箱繳電費」，直呼這是消防員每天都可能面臨的「鬼故事」。

高雄市消防局則回應，目前所有外勤分隊的電費均由年度預算全額支應，各分隊不需自行負擔電費，也不應因擔憂超支而刻意忍受高溫。消防局強調，現行原則為「當用則用、當省則省」，由各外勤單位自主管理。

消防局指出，因應近年電價調漲與極端高溫趨勢，已連續兩年向市府爭取增加電費預算，其中去年增加520萬8000元，今年再增加298萬7000元，兩年合計增加近820萬元，以維持消防外勤單位的勤務與備勤品質。

針對高雄消防員斷電一事，消防局則表示，高雄共有50多處外勤單位，若全面開放所有房間全天候冷氣，電費負擔將相當龐大，目前正持續蒐集外勤單位意見，研擬更完善的使用規範。

消防員 高溫 冷氣 電費 節電

延伸閱讀

打掃時間愈久累積傷害愈大 1壞習慣傷肺嚴重如每天吸20支菸

高溫假呢？5月直逼40度 網崩潰「熱到快融化」：洗完澡5分鐘就濕掉

高鐵誤點意外美景！列車卡田中央 乘客狂拍「沉浸式稻浪」：像搭觀光列車

學校不教？他怨新鮮人連Word、Excel也不會 網揭現況：根本沒電腦

相關新聞

瑞芳驚傳工安意外！3層建物外牆整修 2層樓高鷹架倒塌1工人送醫

新北市瑞芳區三爪子坑路91巷一棟3層建物，外牆正進行整修，今天下午1點多，發生2層樓高鷹架倒塌，1名30多歲工人跌落地面，意識清楚，送基隆長庚醫院救治。

高中生台南公園落水 陸籍遊客寧舒騰、郭樹丰英勇救人黃偉哲也稱讚

台南市1名男高中生疑似與同性友人有感情糾紛，24日深夜11點23分在台南公園燕潭落水，幸好當下2名男子發現，不顧天黑跳下水將人救起，少年當下雖昏迷但無生命危險，家人事後還在網路發起尋人啟事要感謝救命英雄，。

21歲夫妻梧棲海線大樓撒手人寰 留嗷嗷待哺4月大女嬰獲救

台中市梧棲區上周發生21歲張姓年輕夫妻雙屍悲劇，警消破門進入後發現房內一名4個多月大的無辜女嬰，女嬰被緊急送往搶救，梧棲童綜合醫院今天說明女嬰現況指出，女嬰因數日缺乏飲食有輕微脫水，目前仍在小兒加護病房住院觀察中，死者哥哥（女嬰伯父）也在社群發聲，將與父母共同擔負起照護責任，承諾對姪女「負責到底、不送養」。

2次被抓！行天宮、校園附近藏麻將賭場 北市警聯合市府斷水斷電

台北市中山區行天宮捷運站旁的「勝博滙麻將休閒館」一年內遭北市警方兩度查獲，北市警方為了斷絕不法營業，昨天會同建築管理工程處、自來水公司等單位執行「斷水斷電」，讓這家頑固的麻將賭場徹底斷根。

影／基隆路口機車騎士載學生趕上課 未禮讓險撞行人最高罰6千

基隆安樂區安和一街四巷口今天上午一名機車騎士雙載學生趕著到學校上學，行經路口行人斑馬線時未禮讓行人，差一點就撞上過馬路行人，後方駕車駕駛行車記錄器錄下過程，捏了一把冷汗。警方表示，機車未禮讓行人可處1200到6千元。

女控身高170「騙砲慣犯」騙財騙色 他到案只認其中1項

許姓男子屢涉詐欺案，被稱「騙砲慣犯」，他日前上網交友，又遭控「假包養真騙色」，還趁女子洗澡時行竊，被害女子向台北市警方報案求助，員警循線在許男工作處逮人，他坦承詐欺但否認竊盜犯行，警詢後依法送辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。