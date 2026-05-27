高雄啃老男和母爭產 拿「不求人」製火把燒了自己家

高雄張姓男子向母親索取生活費不成與母親發生激烈口角，竟拿平時抓癢用的「不求人」包覆氣泡紙點火，在與母親同居的透天厝內放火，火勢一路從1樓店面燒到3樓客廳，高雄地檢署偵結，依放火罪將他起訴。

去年12月22日晚間10點多，高雄小港區某民宅發生火警，消防人員到場後，在2樓救出受困的張姓男子，所幸張男獲救意識清楚，無生命危險。

警消事後調查，發現當晚起火原因是張男因錢財問題與母親爆發爭執，竟心生怨懟，點燃特製的「不求人火把」，從1樓店鋪西側牆面與衣架下方、2樓起居室長桌與木櫃、以及3樓客廳椅子等6處密集放火。

導致一樓店內生財的洗衣機器及客戶送洗的衣物全數付之一炬，2、3樓的家具、家電、證件也嚴重燒毀，張男自己也因此受傷，確認是張男縱火後，依放火罪移送法辦。

檢方偵訊時，張男坦承放火洩憤，偵結後被檢方依放火燒毀現有人居住建築物未遂等罪嫌提起公訴。