輪胎飛出去了！台中客運首班公車出車就掉輪 業者坦承疏忽

台中客運一輛157延線公車，今天清晨準備從大甲頂店廠站出發時，左前輪螺母竟然在行進中突然鬆脫，導致整顆大輪胎瞬間「拋飛」向前滾出。由於事發地點緊鄰場站，且當時車上並未載客，廠方隨即緊急派車將公車吊回維修，並重新調派班次補位，所幸僅虛驚一場，未釀成人員傷亡或乘客恐慌。

台中客運指出，這起意外發生在今日清晨6時45分，該輛157延線公車為當天的首班車，原訂從大甲發車前往文心公園市府站，提供海線民眾通勤使用；不料，公車才剛一駛離大甲頂店場站，左前輪就發生異狀，輪胎螺母在瞬間鬆脫，整顆輪胎隨即脫離車體、逕自向前滾動噴飛，車輛也當場拋錨停擺。

廠區人員見狀，第一時間立即啟動應變機制，緊急調度拖吊車將故障公車吊回場內檢修，同時為了不耽誤海線通勤族的時間，場方也火速重新調派另一輛公車支援出發，業者表示，所幸意外發生時公車才剛出場、尚未上路載客，並未造成乘客恐慌或釀成嚴重的交通事故。

台中客運坦言，這輛發生掉輪意外的公車車齡約8年，初步研判，極可能是日前場站在進行車輛例行維修作業時，相關人員疏忽、未將輪胎螺母確實鎖緊，才會在行駛初期鬆脫，後續將落實車輛檢修工序，杜絕類似危險狀況再度發生。

台中客運一輛157延線公車，今天清晨準備從大甲頂店廠站出發時，左前輪螺母竟然在行進中突然鬆脫拋錨路上。圖／翻攝自民眾threads