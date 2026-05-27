民進黨桃園市長參選人黃世杰。圖：資料照

近日毒駕案件頻傳，引發輿論高度關注。民進黨桃園市長參選人黃世杰昨（26）日表示，過去擔任法務部次長時就已經注意到此事，他提出「源頭斷鏈」、「強化偵查」、「校園守護」以及「毒駕重罰」四大主張；他並強調，毒駕不只是交通問題，更是治安問題，「桃園不能成為毒品與幫派的破口」。

談到近來毒駕頻傳，黃世杰表示，最近毒駕事件頻傳，來自新聞、社群上的許多畫面，有人吸食電子煙後精神恍惚、失控倒地，甚至直接開車上路，大家看了心驚膽顫。

很多家長最擔心的，不只是孩子會不會學壞，而是有一天正常走在路上、接送小孩、騎車回家，也有可能被毒駕波及。黃世杰說，他身為一位父親，沒有辦法不擔心這件事。

黃世杰指出，過去擔任法務部政務次長時，就已經注意到依托咪酯「喪屍煙彈」問題，也成功推動將依托咪酯提升列管為第二級毒品，加重製造、販賣與施用刑責，「但現在的新型毒品，比過去更麻煩」。

黃世杰提到，桃園療養院副院長李俊宏曾示警，真正危險的是電子煙正在變成毒品載具。透過社群平台、短影音、網路販售與物流配送，成癮物質透過更隱蔽、更年輕化的方式流進校園與生活周邊。

更讓人擔心的是，很多幫派與犯罪集團，不再自己出手，而是利用電子煙、網路與同儕壓力，把孩子一步步推向毒品與犯罪。目前校園幫派滲透與青少年毒品濫用，恐怕仍有許多黑數沒有被看見。

因此，黃世杰提出四大主張。首先是源頭斷鏈，過去的電子煙載具，被認為只是非法菸品，但是當電子煙跟毒品緊密結合，甚至有人在不知情狀況下，誤用依托咪酯。必須修正《菸害防制法》，才能強化非法電子煙管制強度，直接從源頭阻斷。

接著是強化偵查，黃世杰認為現行的少年事件處理法，對於檢警追查成少共犯，造成很多障礙。如果要強化偵查量能，就必須修法，從程序上賦予檢警更強的權責，才能有效遏止犯罪集團對青少年的利用。

此外，要整合警政、校安與社政系統，避免未成年的孩子，被幫派吸收利用，來進行校園守護。

最後，是毒駕重罰。黃世杰說，應提高毒駕、酒駕刑責與累犯代價，加強毒駕熱區攔檢與辨識能力。

黃世杰強調，立法院先前刪減部分查緝毒品相關作業費用，所以他籲請不分黨派的政治人物，一起正視問題。毒品危害不分黨派，這不是政治口水，而是所有家庭都可能面對的難題，毒駕不只是交通問題，更是治安問題。

本文章來自《桃園電子報》。原文：毒駕亂象頻傳！黃世杰提4大主張 強調桃園不能成為毒品與幫派的破口