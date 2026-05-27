龍安國小與大竹消防分隊共同辦理「小小消防宣導員體驗營」。圖：教育局提供

為深化校園防災教育，提升學生面對災害時的應變能力，桃園市龍安國民小學於近日攜手消防局大竹分隊共同辦理「小小消防宣導員體驗營」，透過專業消防人員現場講解、示範與實作，引導學生學習防災知識與逃生技能，讓安全教育從小扎根，打造更安全、安心的校園環境。

讓學生在寓教於樂中學習重要的防災自救觀念。圖：教育局提供

此次體驗營結合多元防災課程與實際操作活動，透過趣味闖關方式，讓學生在寓教於樂中學習重要的防災自救觀念。消防人員首先教導學生「119報案要領」，讓孩子練習如何清楚說明事故地點、災害情形及自身狀況，培養臨危不亂的應變能力；同時安排地震避難演練，帶領學生實際操作「趴下、掩護、穩住」等避難動作，建立正確防震觀念。

火場逃生保命技巧。圖：教育局提供

在疏散逃生課程中，學生透過模擬演練學習「不推、不跑、不語」原則，培養安全、有秩序的避難習慣。消防人員也介紹「緊急避難包」的重要性，說明避難包應準備的基本物品，提醒學生平時就應建立完善的防災準備觀念，以因應突發狀況。

此外，此次活動特別安排心肺復甦術（CPR）實作課程，讓學生初步認識急救技能，提升緊急救護應變能力，並強調珍惜救災救護資源的重要性。火災逃生體驗更是活動亮點之一，學生學習發現火災時應立即大聲呼叫「失火了」，提醒周遭人員及早應變；並透過實際演練，熟悉「向下逃生、低姿爬行、關門保命」等火場逃生原則，了解濃煙特性與避難方式，強化自我保護能力。

由於龍安國小學區周邊多為集合式住宅與高樓大廈，學校特別重視火場濃煙逃生教育，因此此次活動也加強「濃煙體驗」課程設計，讓學生在模擬煙霧環境中學習辨識逃生方向與正確避難姿勢。透過貼近真實情境的演練，幫助學生在災害真正發生時能降低慌亂感，提升臨場應變能力與逃生判斷力。

龍安國小校長錢善盈表示，學校長期重視防災與安全教育，除定期辦理防震、防火避難演練外，也持續將安全教育融入日常課程與生活教育中，希望透過情境模擬與實際體驗，讓學生從小建立正確防災觀念與危機應變能力，進一步提升自我保護意識，將安全知能落實於生活之中。

參與活動的四年級學生丁瑀橦談到，「今天學到很多以前不知道的防災知識，像是火災時要低姿爬行，逃生時不能慌張亂跑。煙霧體驗很有臨場感，我覺得實際演練非常有趣，也知道平時就要做好防災準備，才能保護自己和家人。」

教育局表示，透過此次跨局處的「小小消防宣導員體驗營」合作，讓龍安國小不僅提升學生的防災知識與安全意識，也讓孩子在實作體驗中學會正確的災害應變方式，進一步培養面對突發事件時的冷靜與判斷能力，攜手打造更具韌性的安全校園。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園龍安國小學童變身小小消防宣導員 防災教育從小扎根