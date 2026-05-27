影／標線工程車凌晨瑞芳陷火海 疑油漆爐台未關妥釀災自燃

國道三號北上27公里新店路段，今天早上8時36分發生火燒車意外，1輛汽車停路肩，已全面陷入火海，車主已早一步下車逃生，新北市消防局已派遣6車11人前往搶救，國道警警察巡邏車在停在後方警戒，不排除是機械故障引起，但也造成車流出現慢速回堵。

2026-05-27 09:05