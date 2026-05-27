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影／標線工程車凌晨瑞芳陷火海 疑油漆爐台未關妥釀災自燃
阮男駕駛的標線工程車，今天凌晨行經新北市瑞芳區汽車路22號前，突然起火燃燒，火勢相當猛烈，整輛工程車陷入火海，消防局將火勢撲滅，疑似車內油漆爐台未關妥釀災，造成引火自燃，確切起火原因已採證調查。
新北市消防局今天凌晨1時58分獲報，瑞芳區汽車路22號前一輛標線工程車火燒車，火勢相當猛烈，消防局派遣4輛消防車、1輛救護車，警義消共10名到場灌救。火勢2時33分撲滅，瑞芳警分局員警到場交管處理。
經查，阮男駕駛標線工程車當時非作業中，行經瑞芳區汽車路時，疑似乘載油漆爐台未關火致引火自燃，但確切起火原因還待調查釐清。事故未造成人員傷亡，工程車因火勢毀損無法行駛，於4時24分由拖吊車拖離，狀況解除，交通恢復。
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