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疑精神不濟 國1台南永康聯結車連撞8車6送醫回堵6公里

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

中山高北上台南永康路段今上午近7時發生連環車禍，1輛聯結車疑司機精神不濟，連撞前方8輛自小客車，共造成6人輕傷送醫，車禍現場狼藉一片，現場於7時47分排除，全線恢復通車，詳細肇事原因與責任歸屬，持續由國道警方深入釐清中。

國道四隊新市分隊初步調查，上午6時59分獲報國1北向325k路段有連續交通事故，占用內車道，台南市消防局緊急調派鄰近歸仁、永康、仁德等消防分隊及救護車趕至，車禍共造成1輛大車、8輛自小客車碰撞，現場車子零件四落狼藉一片，消防隊員趕抵時共有6人受傷，均已自行脫困後續送醫處置。

警方初步調查，43歲李姓男子駕駛聯結車，經過上述路段時，疑精神不濟，追撞前方車輛，現場如打保齡球車輛碰撞後失控亂竄，現場凌亂，所幸遭波及駕駛均已自行脫困及驚魂未定，後續送往鄰近奇美醫學中心救治。李男經酒測後排除酒駕，現場於7時47分排除，全線恢復通車

國道警方表示，因正值上班尖峰，車禍後車流嚴重受阻，後方車流已回堵約6公里，籲請行經事故地點用路人切勿觀望，建議可提前改道行駛以避開壅塞路段。也再次呼籲用路人注意自身精神狀況，勿疲勞駕駛。

車禍現場狼藉一片，車頭凹陷受損，拖吊車吊離現場。記者謝進盛／翻攝
車禍現場狼藉一片，車頭凹陷受損，拖吊車吊離現場。記者謝進盛／翻攝

疑精神不濟，國1台南永康路段發生聯結車連撞8車，共6人送醫。記者謝進盛／翻攝
疑精神不濟，國1台南永康路段發生聯結車連撞8車，共6人送醫。記者謝進盛／翻攝

車禍現場狼藉一片，車頭凹陷受損，拖吊車吊離現場。記者謝進盛／翻攝
車禍現場狼藉一片，車頭凹陷受損，拖吊車吊離現場。記者謝進盛／翻攝

車禍現場狼藉一片，車輛嚴重受損，由拖吊車吊離現場。記者謝進盛／翻攝
車禍現場狼藉一片，車輛嚴重受損，由拖吊車吊離現場。記者謝進盛／翻攝

車禍現場狼藉一片，車輛嚴重受損，由拖吊車吊離現場。記者謝進盛／翻攝
車禍現場狼藉一片，車輛嚴重受損，由拖吊車吊離現場。記者謝進盛／翻攝

車禍 交通事故 永康

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