昔破一銀盜領案 警政署兩線四星專員淪鍾文智「私家偵探」 洩密罪送辦

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

「鮑魚達人」鍾文智炒作TDR獲利4億7千萬元，累計判刑30年5月定讞，詎料發監前棄保潛逃，檢調追查鍾文智警界保護傘，查出警政署公關室兩線四星專員林劼緯，涉擔任大安分局和平東路派出所長期間，不僅洩漏酒店臨檢勤務給鍾，還交代昔日部屬擅查21筆個資，調查局昨天搜索約談10人到案，林劼緯與母親張美華凌晨移送北檢複訊，預料有強制處分。

檢調同步約談鍾文智母親鄭鳳珍、大安分局瑞安派出所巡佐徐毓庭、鍾文智司機葉仲清、葉仲清友人陳家儒，另提訊在押的南港分局派出所副所長黃梓翔。檢方懷疑，鄭鳳珍出借帳戶給林劼緯使用，不排除是隱匿不法所得，依洗錢罪諭令50萬交保、限制出境出海。

至於徐毓庭受林劼緯請託查詢個資，依洩密罪10萬元交保、陳家儒透過葉仲清幫忙查個資，一併以10萬元交保、均限制出境出海。

林劼緯是警大71期，歷任台北市刑大、南港分局南港所、信義分局吳興所及大安分局和平東路派出長，後來調任警政署保安組反恐科，現為警政署公關室專員，負責新聞聯繫業務。

林劼緯擔任和平東路派出所長期間，發現有2名外籍人士常大量提款，懷疑是詐團車手，因此進行調查，清查發現原來是跨國盜領集團，緊急通報刑事局展開調查。

據調查，鍾文智在台期間，時常宴請竹聯幫、四海幫大哥到台北市便服酒店「麗園」談事，由於統領商圈是臨檢熱點，為避免警方臨檢打擾，鍾透過時任和平東路派出所長林劼緯掌握臨檢情資。

此外，鍾文智曾投資生技股后康友–KY股票，沒想被A走數千萬元，鍾心有不甘，請託林劼緯查詢康友董座黃文烈個資。但林劼緯調警政署後，沒查詢個資權限，請託昔日部屬徐毓廷、黃梓翔幫忙，總計2016至2020年間，共查詢21筆個資，多數與鍾文智有關。

不僅如此，葉仲清知悉林劼緯可查個資，私下委託林劼緯幫忙友人陳家儒查資料，林劼緯明知查詢對象與鍾文智無關，依然照接不誤，辦案人員形容，林劼緯根本是「鍾家私人偵探。」

檢察官陳雅詩懷疑全案有不正利益，甚至有對價關係，25日指揮台北市調查處搜索多處地點，約談10人到案，釐清有無涉及貪汙。

鍾文智司機葉仲清友人陳家儒涉個資法10萬交保。記者曾原信／攝影
鍾文智司機葉仲清友人陳家儒涉個資法10萬交保。記者曾原信／攝影

警政署公關室兩線四星專員林劼緯母親張美華。記者張宏業／攝影
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台北市大安分局瑞安所巡佐徐毓廷涉擅查個資，被檢方諭令10萬交保、限制出境出海。記者曾原信／攝影
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警政署公關室兩線四星專員林劼緯（圖），涉洩密「鮑魚達人」鍾文智遭檢調約談。記者張宏業／攝影
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「鮑魚達人」鍾文智母親鄭鳳珍涉洗錢，被檢方諭令50萬交保、限制出境出海。記者曾原信／攝影
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南港分局派出所副所長黃梓翔涉洩密遭羈押。記者張宏業／攝影
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「鮑魚達人」鍾文智司機葉仲清。記者張宏業／攝影
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調查局

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