國1嘉義路段深夜貨車自撞護欄 滿地愛文芒果散落車道 幸無人受傷

國道1號北向265.5公里嘉義路段昨天深夜發生貨物散落意外。李姓男子駕駛全聯結車行駛該路段時，疑因精神不濟失控自撞外側護欄，導致車上裝載的水果大量散落於車道，所幸現場無人受傷，駕駛也沒有飲酒情形。國道警方表示，用路人行車上路前務必養足精神，以維護自身及他人行車安全。

意外發生於26日深夜11時40分，年約29歲李姓男子駕駛全聯結車，行經國道1號北向265.5公里外側車道時，車身突然失控撞擊外側護欄。強大撞擊力道導致車載的水果貨物瞬間傾倒，散落布滿車道，現場交通受阻，相關單位隨即趕往現場排除。

警方對李男進行酒測，確認其酒測值為零。初步研判事故主因為駕駛疲勞、精神不濟，才導致車輛失控釀禍。

國道警方呼籲，民眾開車上路前應有充足休息，雙手握方向盤專注駕駛，並隨時注意自身精神狀況。行車過程中若出現疲勞、精神不濟等現象，應盡速駛入服務區，或下交流道離開高速公路充分休息，切勿冒險疲勞駕駛。

國道深夜自撞車禍芒果灑滿地，警方呼籲切勿疲勞駕駛上路。記者李宗祐／翻攝

聯結車精神不濟自撞國道護欄，滿車芒果散落一度影響交通。記者李宗祐／翻攝