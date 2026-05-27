男偕妹婿開車上坪林溪邊抓溪蝦 妹婿不幸溺水 送醫搶救仍不治

嘉義縣去年接連發生兩件學校棒球隊重大車禍，縣府要求學校不得超載，若到外縣市比賽或訓練應租車、由專業駕駛載送，不過議員昨質詢指出再傳類似情形，水上國中籃球隊近日疑似以八人座廂型車超載，包括學生、兼司機的教練約十五人，坐最後一排的學生甚至半蹲，批縣府未記取教訓。

2026-05-27 00:00