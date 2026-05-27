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男偕妹婿開車上坪林溪邊抓溪蝦 妹婿不幸溺水 送醫搶救仍不治
新北市坪林區26日晚間發生一起溺水死亡案件，37歲林姓男子與親友前往溪邊抓溪蝦時，疑似不慎落水失去生命跡象。消防人員獲報後趕赴現場救援，並緊急送醫搶救，仍宣告不治，警方後續將報請檢察官相驗，進一步釐清死因。
警方表示，26日晚間7時52分許接獲新北市消防局轉報，指稱坪林區碧湖2號附近發生溺水事件，轄區坪林派出所員警隨即到場了解。經查，死者林姓男子（37歲）與48歲簡姓男子為妹婿關係，2人昨天晚上6時30分共乘汽車前往南勢溪邊抓溪蝦。
簡男向警方表示，2人分頭抓蝦期間，突然發現林男在水中失去動靜，疑似發生溺水情形，當下立即通報119求援，並嘗試將林男拉回岸邊。
消防救護人員到場後立即施以急救，隨後由坪林消防分隊救護車送往北市萬芳醫院搶救，但經院方急救後仍宣告不治。警方後續將依規定製作相關筆錄，並報請檢察官進行相驗，以釐清詳細事發原因。
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