毒駕頻傳 專家：檢測喪屍煙彈標準過寬

全國毒駕件數暴增，二○二一年到二○二五年增加二百倍，今年一到四月累積查獲四七二五件，平均每天近四十件，引發眾怒。為此，行政院下令，各地警方從廿四日起實施為期三個月「強化查緝毒駕及斷源緝毒」專案，遏止毒駕。 圖／警方提供

新興毒品「依托咪酯」（喪屍煙彈）毒駕事件頻傳，國內毒物權威、台大法醫所所長翁德怡點出關鍵，現行法定檢出閾值過於寬鬆，而此成分半衰期短，施用者只要拖延幾小時，檢驗報告可能「陽轉陰」，呼籲食藥署重新研擬檢驗標準。

「依托咪酯」嚴重危害國人健康，數據顯示，一一三年起，該成分被列為第二級毒品、第四級管制藥品，食藥署統計檢出違規案件報告顯示，一一一年零件、一一二年廿二件、一一三年二二七九件，但一一四年案件數暴增至二萬七二七件。

據了解，愈來愈多習慣吸食「依托咪酯」者掌握到規避要領，車禍後，儘速逃離現場，拖延時間，躲避檢驗，只要拖上幾個小時，至警察局自首，此時體內「依托咪酯」濃度即可低於法定標準五十ng/mL，從毒駕事件變成單純車禍事故意外，用藥黑數超過預期。

翁德怡指出，「依托咪酯」半衰期極短，僅約二至三小時，曾有個案第一次尿液檢驗濃度九十六ng/mL，高於法定值五十ng/mL，但六小時後再次採尿，濃度降至約四十ng/mL，低於法定標準，換句話說，只要拖延時間，結果可能由陽轉陰，大幅降低刑責罰則。

翁德怡強烈建議，在提升檢驗靈敏度前提下，衛福部食藥署應儘速修改標準，降低法定閾值，並使用新型「液相層析串聯質譜儀」，以確定當事人是否吸毒，才能掌握時效。目前驗毒採雙重平台確認機制，先以「免疫分析法」篩檢，再用「氣相層析質譜儀」或「液相沈積質譜儀」做第二次確認，但此做法不適用於新興毒品。

翁德怡說，檢驗制度應與時俱進，否則使用者只要發生車禍時逃離現場，拖延檢驗時間，就可能驗不出來。再者，即使警方在車內發現電子煙，也難以證明駕駛吸毒，加上電子煙有容易藏匿、方便丟棄等特性，增加執法困難，讓毒蟲心存僥倖。

對此，負責訂定檢驗標準的食藥署品質監督管理組組長遲蘭慧指出，現行標準係經衛福部「濫用藥物尿液檢驗機構認證審議會」依檢驗機構提交的檢驗分析確效資料研議訂定，審議會委員多元，包括法務部、警政署刑事警察局、法務部調查局、法醫研究所、衛福部及跨領域之毒理、法醫、臨床醫學、檢驗分析專家學者，未來若有需調整，將視申請認證的檢驗機構所提交檢驗分析確效資料，進一步討論。