「保護」鍾文智 警政署專員涉洩密

重大經濟要犯鍾文智去年三月棄保潛逃，鍾母鄭鳳珍昨被依洗錢罪嫌移送台北地檢署，複訊後命五十萬元交保，限制出境出海。記者曾原信／攝影

「鮑魚達人」鍾文智炒作TDR，總刑度卅年五月定讞，發監前棄保潛逃，檢調追查警界保護傘，起訴護航簽到的台北市福德街派出所前副所長李俊良等人，再查出警政署公關室專員林劼緯擔任和平東路派出所長期間，涉洩漏酒店臨檢勤務給鍾，還交代昔日部屬擅查廿一筆個資，調查局昨搜索約談十人，包括涉洗錢的鍾母鄭鳳珍，訊後命她五十萬元交保並限制出境出海。

同案約談瑞安街派出所巡佐徐毓廷、林劼緯母親、鍾文智司機葉仲清、葉的友人陳家儒等人；檢調也提訊在押的南港派出所副所長黃梓翔，比對查詢個資用途。

鍾文智因炒作多檔在台發行的TDR股票，被檢方羈押起訴，最高法院判決後偷渡出境。北檢調查，二○一九至二○二四年間，李俊良多次受鍾文智招待到酒店玩樂，李明知鍾每周應定期赴派出所簽到，卻護航鍾虛偽簽名，次數達九十五次。

檢調深入追查，二○一六至二○二○年間，鍾文智常宴請有高知名度的竹聯、四海幫大哥，前往台北東區便服酒店「麗園」談事，為避免臨檢帶來困擾，鍾透過警界好友、時任和平東路派出所長林劼緯取得臨檢情資，掌握警方動態，過程是否涉及對價，是檢調偵查重點。

此外，鍾文智曾委託友人投資生技股后康友–KY股票，卻被A走數千萬元，鍾託林劼緯查詢康友董座黃文烈個資，由於林當時已調任警政署二線四星專員，沒有查詢權限，因此找上昔日部屬黃梓翔、徐毓廷幫忙；檢調形容林根本是「鍾家私人偵探」。